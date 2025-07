HBO Max otrzymało aż 142 nominacje do nagród Emmy za 20 oryginalnych produkcji w nadchodzącym 77. rozdaniu "telewizyjnych Oscarów". Rekordowy wynik czołowa platforma streamingowa zawdzięcza takim serialowym megahitom, jak "Pingwin", "Biały Lotos", "The Last of Us", "Hacks", "The Pitt" czy"Ród Smoka".