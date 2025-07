Dodatkowo, dzięki nominacjom dla dramatu "Kulawe konie" i komedii "Terapia bez trzymanki", Apple TV+ jest jedyną platformą z tak licznymi nominacjami w głównych kategoriach: Najlepszy serial komediowy i Najlepszy serial dramatyczny. Apple zdobywa także najwięcej nominacji aktorskich spośród wszystkich sieci i studiów - łącznie 31.

Rekordowy rok

Wszyscy w Apple świętujemy dziś talent, kreatywność i ciężką pracę naszych nominowanych do nagród Emmy – powiedział Zack Van Amburg, szef działu Worldwide Video w Apple. "Rozdzielenie" i "Studio" przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, zdobywając najwięcej nominacji w kategoriach serialu dramatycznego i komediowego, obok fenomenalnych seriali "Terapia bez trzymanki" i "Kulawe konie". Te produkcje głęboko poruszyły widzów na całym świecie, a my jesteśmy ogromnie wdzięczni Akademii Telewizyjnej za dostrzeżenie różnorodności opowiadanych przez nas historii, które z dumą wspieramy. Składamy najszczersze gratulacje wszystkim dzisiejszym nominowanym.

Ten rekordowy rok to ważny kamień milowy dla Apple, a my jesteśmy szczególnie dumni z nieustającego wpływu, jaki nasze nominowane produkcje – "Rozdzielenie", "Studio", "Terapia bez trzymanki" i "Kulawe konie" – wywierają na kulturę na całym świecie – powiedział Jamie Erlicht, szef działu Worldwide Video w Apple. Te nominacje są wyrazem uznania dla odważnego opowiadania historii, wybitnych kreacji aktorskich i niezwykłego kunsztu twórczego. Jesteśmy głęboko wdzięczni Akademii Telewizyjnej za docenienie twórców.

Niezwykły wynik

"Rozdzielenie" dominuje jako najczęściej nominowany serial tego roku, zdobywając łącznie 27 nominacji, w tym za Najlepszy serial dramatyczny, Najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adam Scott) i Najlepszą aktorkę pierwszoplanową (Britt Lower), Reżyserię dla Bena Stillera i Jessiki Lee Gagné, Scenariusz dla Dana Ericksona, a także wyróżnienia za znakomite role Zacha Cherry'ego, Tramella Tillmana, Johna Turturro, Patricii Arquette, Jane Alexander, Gwendoline Christie i Merritt Wever. Serial otrzymał również nominacje w wielu kategoriach technicznych.

Historyczny wyczyn

Jako najbardziej nominowana debiutancka komedia w historii, oprócz nominacji za Najlepszy serial komediowy, "Studio" zdobywa również nominacje za Najlepszego aktora pierwszoplanowego, Reżyserię i Scenariusz dla Setha Rogena, Najlepszego aktora drugoplanowego dla Ike'a Barinholtza, Najlepsze aktorki drugoplanowe dla Kathryn Hahn i Catherine O'Hary, a także pięć z sześciu nominacji w kategorii Najlepszy aktor gościnny, w tym pierwsze w historii nominacje aktorskie dla reżyserów Martina Scorsese i Rona Howarda, a także nominacje dla Bryana Cranstona, Dave'a Franco i Anthony'ego Mackie. W kategorii Najlepsza aktorka gościnna nominację otrzymała Zoë Kravitz.

Uwielbiany przez widzów serial Apple "Terapia bez trzymanki" zdobywa swoją pierwszą nominację do nagrody Emmy w kategorii Najlepszy serial komediowy, a Harrison Ford otrzymuje swoją pierwszą nominację do Emmy za wybitną rolę w serialu. Jason Segel zdobywa nominację w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy w komedii, a Michael Urie i Jessica Williams otrzymują nominacje w kategoriach aktora i aktorki drugoplanowej.

Po zeszłorocznej wygranej nagrody Emmy za Najlepszy scenariusz do serialu dramatycznego, "Kulawe konie" zdobywają nominacje w kategoriach Najlepszy serial dramatyczny, Najlepszy aktor pierwszoplanowy dla Gary'ego Oldmana, Najlepsza reżyseria dla Adama Randalla, Najlepszy casting oraz Najlepszy scenariusz do serialu dramatycznego.

Film Apple Original "Wąwóz" zdobywa pierwszą w historii nominację Apple TV+ w kategorii Najlepszy film telewizyjny, a dokumenty Apple Original "Deaf President Now!" oraz "Bono: Stories of Surrender" zostają docenione.

Sukcesy aktorskie

Gwiazdy seriali Apple TV+ przodują, zdobywając łącznie 31 nominacji w kategoriach aktorskich. Wśród nich jest dziesięć najważniejszych nominacji za znakomite role w serialu "Studio", dziewięć nominacji dla gwiazd i gościnnych aktorów "Rozdzielenia" oraz po cztery nominacje za występy w "Terapii bez trzymanki" i "Uznanym za niewinnego". Brian Tyree Henry, gwiazda "Złodzieja dragów", również zdobywa nominację za Najlepszego aktora pierwszoplanowego w miniserialu lub Filmie antologicznym za "Złodzieja dragów". Gary Oldman otrzymuje swoją drugą nominację za Najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym za "Kulawe konie", a Sharon Horgan zostaje wyróżniona swoją drugą nominacją za Najlepszą aktorkę pierwszoplanową w serialu dramatycznym za nagrodzony BAFTA serial "Siostry na zabój".

Nominacje zostały ogłoszone przez Television Academy, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii Creative Arts 6 i 7 września oraz podczas głównej gali Primetime Emmy Awards 14 września 2025 roku.

Do tej pory filmy, dokumenty i seriale Apple Original zdobyły łącznie 580 nagród oraz 2 761 nominacji, w tym za wielokrotnie nagradzaną komedię "Ted Lasso" oraz historycznego zdobywcę Oscara za Najlepszy Film – "CODA".

Wszystkie nominacje

Łącznie Apple zdobywa 81 nominacji do nagród Emmy, w tym:

"Rozdzielenie" (27)

Najlepszy serial dramatyczny

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym: Adam Scott

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym: Britt Lower

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: Zach Cherry

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: Tramell Tillman

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: John Turturro

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym: Patricia Arquette

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym: Jane Alexander

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym: Gwendoline Christie

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym: Merritt Wever

Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym: Jessica Lee Gagné

Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym: Ben Stiller

Najlepszy scenariusz w serialu dramatycznym: Dan Erickson

Najlepsza scenografia we współczesnym programie fabularnym (godzina lub dłużej)

Najlepsza muzyka do serialu (oryginalna ścieżka dramatyczna)

Najlepszy casting w serialu dramatycznym

Najlepsza choreografia w programie fabularnym

Najlepsze zdjęcia do serialu (godzinnego)

Najlepszy montaż obrazu w serialu dramatycznym (x3)

Najlepszy projekt czołówki

Najlepszy nadzór muzyczny

Najlepsza edycja dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (godzinnym)

Najlepsze miksowanie dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (godzinnym)

Najlepsze efekty wizualne w pojedynczym odcinku

Najlepszy występ kaskaderski

"Studio" (23)

Najlepszy serial komediowy

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym: Seth Rogen

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Ike Barinholtz

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Kathryn Hahn

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Catherine O'Hara

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Bryan Cranston

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Dave Franco

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Ron Howard

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Anthony Mackie

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Martin Scorsese

Najlepsza aktorka gościnna w serialu komediowym: Zoë Kravitz

Najlepsza reżyseria w serialu komediowym: Seth Rogen, Evan Goldberg

Najlepszy scenariusz w serialu komediowym: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Heck, Alex Gregory, Frida Perez

Najlepsza scenografia w programie fabularnym (półgodzinnym)

Najlepszy casting w serialu komediowym

Najlepsze zdjęcia do serialu (półgodzinnego)

Najlepsze kostiumy w serialu

Najlepszy montaż obrazu w jedno-kamerowym serialu komediowym

Najlepsza stylizacja fryzur

Najlepsza muzyka do serialu (oryginalna ścieżka dramatyczna)

Najlepszy nadzór muzyczny

Najlepsza edycja dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (półgodzinnym)

Najlepsze miksowanie dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (półgodzinnym) oraz animacji

"Terapia bez trzymanki" (7)

Najlepszy serial komediowy

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym: Jason Segel

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Harrison Ford

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Michael Urie

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Jessica Williams

Najlepszy casting w serialu komediowym

Najlepsze miksowanie dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (półgodzinnym) oraz animacji

"Kulawe konie" (5)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym: Gary Oldman

Najlepszy scenariusz w serialu dramatycznym: Will Smith

Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym: Adam Randall

Najlepszy casting w serialu dramatycznym

"Uznany za niewinnego" (4)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Jake Gyllenhaal

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Bill Camp

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Peter Sarsgaard

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Ruth Negga

"Sprostowanie" (2)

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Cate Blanchett

Najlepsze zdjęcia w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

"Siostry na zabój" (1)

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym: Sharon Horgan

"Złodziej dragów" (1)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu limitowanym: Brian Tyree Henry

"Wąwóz" (2)

Najlepszy film telewizyjny

Najlepsza edycja dźwięku w serialu limitowanym, antologii, filmie telewizyjnym lub programie specjalnym

"Deaf President Now!" (2)

Najlepszy film dokumentalny lub specjalny program niefikcyjny

Najlepsza reżyseria w programie dokumentalnym lub niefikcyjnym: Nyle DiMarco, Davis Guggenheim

"Pachinko" (2)

Najlepsza scenografia w programie fabularnym osadzonym w przeszłości lub fantasy (godzina lub więcej)

Najlepsze zdjęcia do serialu (godzinnego)

"Znajomi i sąsiedzi" (1)

Najlepsza oryginalna muzyka przewodnia w czołówce

"Bono: Stories of Surrender" (1)

Najlepsze kierownictwo techniczne i zdjęcia w programie specjalnym

"Mroczna materia" (1)

Najlepszy projekt czołówki

Nominacje w kategorii Najlepsza reklama (2):

Heartstrings – Apple AirPods Pro

Flock – Apple Privacy

Trzeci sezon

Wiadomo już, że thriller science fiction "Rozdzielenie", jeden z najbardziej oryginalnych i najlepiej ocenianych seriali ostatnich lat, powróci z trzecim sezonem. Decyzja została oficjalnie ogłoszona tuż po premierze ostatniego odcinka bijącego rekordy popularności drugiego sezonu. Serial wciąż okupuje szczyty listy hitów.

Serial "Rozdzielenie" ("Severance") można oglądać na platformie Apple TV+.

Tim Cook, CEO Apple i producent wykonawczy, oraz Ben Stiller, reżyser i producent wykonawczy "Rozdzielenia," odbyli w marcu rozmowę na platformie X, potwierdzając przedłużenie serialu o kolejny sezon.

Praca nad "Rozdzieleniem" to jedno z najbardziej ekscytujących twórczo doświadczeń, w jakich kiedykolwiek brałem udział – powiedział producent wykonawczy i reżyser Ben Stiller. Nie pamiętam tego, ale zapewniono mnie, że praca nad trzecim sezonem będzie równie przyjemna, mimo że wszelkie wspomnienia z tych przyszłych wydarzeń zostaną na zawsze i nieodwracalnie wymazane z mojej pamięci – dodał z przymrużeniem oka.

Jestem bardzo podekscytowany powrotem do pracy z Benem, Danem, niesamowitą obsadą i ekipą, Apple oraz całym zespołem "Rozdzielenia" – powiedział gwiazdor i producent wykonawczy Adam Scott. A tak przy okazji – to nic wielkiego – ale jeśli spotkacie mojego innie, proszę, nie wspominajcie mu o tym. Dzięki.

Pomysł na stworzenie kolejnych odcinków "Rozdzielenia" z najlepszą obsadą i ekipą na świecie ekscytuje mnie bardziej niż wszystkie pułapki na palce na świecie razem wzięte– powiedział twórca, scenarzysta i producent wykonawczy Dan Erickson. Nie mogę się doczekać, aby dzielić smutek, radość, lęk i złośliwości z tymi naprawdę niesamowitymi ludźmi.

To, co Ben, Dan, Adam oraz utalentowana obsada i ekipa "Rozdzielenia" stworzyli na ekranie, to czysta magia – powiedział Matt Cherniss, szef programowy Apple TV+. Jesteśmy niezwykle dumni z tego genialnego serialu i nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą, co czeka ich w trzecim sezonie.

Powrót "koniem trojańskim"

Nowy sezon "Rozdzielenia", podobnie zresztą jak poprzedni, jest już w całości dostępny na platformie Apple TV+, gdzie zadebiutował od razu na 2. miejscu najchętniej oglądanych produkcji, ustępując jedynie megahitowi SF "Silos" – ale tylko przez jakiś czas, bowiem szybko prześcignął wielomiesięcznego lidera i zameldował się na pozycji nr 1.

Co prawda w połowie lutego to z kolei "Rozdzielenie" zostało prześcignięte przez nowy thriller serialowy "Cel numer jeden", ale tylko na... kilkanaście godzin. Ciekawe, że "Rozdzielenie" błyskawicznie wróciło na szczyt "podstępem", bowiem za sprawą odcinka piątego zatytułowanego "Koń trojański".

O czym jest "Rozdzielenie"?

W serialu "Rozdzielenie" Mark Scout (Scott) przewodzi zespołowi w Lumon Industries, gdzie pracownicy przeszli procedurę oddzielenia, która chirurgicznie dzieli ich wspomnienia na te związane z pracą i życiem osobistym. To odważne podejście do "równowagi między życiem zawodowym a prywatnym" zostaje poddane w wątpliwość, gdy Mark trafia w centrum rozwijającej się zagadki, która zmusi go do zmierzenia się z prawdziwą naturą swojej pracy... i samego siebie.

W drugim sezonie Mark i jego przyjaciele odkrywają poważne konsekwencje igrania z barierą oddzielenia, prowadząc ich jeszcze głębiej w wir nieszczęść.

Kto stoi za serialem "Rozdzielenie"?

Twórcą serialu jest Dan Erickson, a jego producentem i współreżyserem, co może zaskakiwać, popularny aktor komediowy Ben Stiller, znany m.in. z trylogii "Poznaj mojego tatę".

Główną rolę gra Adam Scott ("Wielkie kłamstewka"), a partnerują mu Patricia Arquette ("Medium"), John Turturro ("Długa noc"), Britt Lower ("American Horror Stories"), Zach Cherry ("Fallout"), Dichen Lachman ("Królestwo planety małp") i Tramell Tillman ("Szkolne miłości").

W obsadzie znaleźli się także Jen Tullock ("Nim się obejrzysz"), Michael Chernus ("Wilkołaki są wśród nas") oraz Christopher Walken ("Łowca jeleni"). W drugim sezonie do grona stałych członków obsady dołączyli Sarah Bock ("Piętno wychowania") i Ólafur Darri Ólafsson ("Na głębinie").

Serial "Rozdzielenie" został wyprodukowany wykonawczo przez Bena Stillera, który wyreżyserował również pięć odcinków tego sezonu, wraz z reżyserami Utą Bresiewitz, Samem Donovanem i Jessiką Lee Gagné.

Drugi sezon "Rozdzielenie" został także wyprodukowany wykonawczo przez Johna Leshera, Jackie Cohn, Marka Friedmana, Beau Willimona, Jordana Tappisa, Sama Donovana, Caroline Baron, Richarda Schwartza, Nicholasa Weinstocka. Adam Scott i Patricia Arquette, oprócz występów w serialu, pełnią funkcję producentów wykonawczych. Studio Fifth Season jest odpowiedzialne za produkcję.

Drugi sezon jeszcze lepszy

Pierwszy sezon pojawił się w Apple TV+ w lutym 2022 roku. Od tego czasu zdobył wiele prestiżowych nagród i został oceniony pozytywnie przez 97 proc. krytyków, których opinie zebrał serwis agregacyjny RottenTomatoes. Zdaniem wielu "Rozdzielenie" to najlepszy serial ostatnich lat.

Pierwszy sezon "Rozdzielenia" spotkał się z uznaniem zarówno fanów, jak i krytyków na całym świecie. Produkcja, nagrodzona przez AFI Awards, zdobyła 14 nominacji do nagród Emmy, w tym za najlepszy serial dramatyczny, najlepszą reżyserię w serialu dramatycznym (Ben Stiller), najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym (Adam Scott) oraz najlepszy scenariusz serialu dramatycznego. Serial otrzymał nagrody Emmy za najlepszą kompozycję muzyczną oraz najlepszą czołówkę. Ponadto zdobył dwie nagrody Writers Guild of America za najlepszy nowy serial i najlepszy serial dramatyczny, a także dwie nominacje do nagród Screen Actors Guild oraz nominacje do nagród Producers Guild i Directors Guild.

Tymczasem drugi sezon uzyskał wynik 98 proc. pozytywnych recenzji, zatem śmiało możemy założyć, że serial trzyma poziom, a wręcz zwyżkuje, co naprawdę rzadko się zdarza.

Jeśli tendencja się utrzyma, trzeci sezon może liczyć przynajmniej na 99 proc. pozytywnych opinii. I jeszcze więcej nominacji do Emmy...