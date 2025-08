Filmowa biografia Jana Borysewicza powstaje dla platformy Netflix.

O czym jest film?

Polska, 1983 rok. Lider zespołu Lady Pank, Jan Borysewicz, wchodzi na scenę wbrew zakazowi komunistycznej milicji, która chce ocenzurować jego utwór. Koncert zostaje przerwany, a muzycy aresztowani. Akcja cofa się w czasie, by pokazać, jak to wszystko się zaczęło – historia charyzmatycznego, ale złożonego artysty rozwija się na oczach widza.

Jan Borysewicz to postać niezwykle ważna dla polskiej kultury – ikona rocka, którego twórczość i charyzma ukształtowały muzyczną świadomość wielu pokoleń. Ten film będzie pełną pasji opowieścią, skierowaną prosto do fanów, ale też niezwykle atrakcyjnym zekranizowaniem niesamowitej historii wyjątkowych ludzi. W projekt zaangażowani są zarówno uznani twórcy, z którymi mieliśmy już okazję współpracować, jak i utalentowani debiutanci – i jestem przekonany, że to pozwoli stworzyć świeżą, wciągającą filmową opowieść – mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Historia Borysewicza, osadzona w realiach lat 80. i 90., to opowieść o buncie, pasji i cenie, jaką można zapłacić za wolność artystyczną. Bardzo cieszę się, że historia Lady Pank i moja droga pojawią się na ekranie. Mam nadzieję, że ten film pokaże, że w tamtych czasach muzyka to było coś więcej niż tylko granie – była formą naszej wolności – komentuje sam Jan Borysewicz.

Kto wystąpi w filmie?

Jana Borysewicza zagra Mikołaj Bukrewicz. W pozostałych członków zespołu Lady Pank wcielą się Hubert Miłkowski ("Norwegian Dream", "Hiacynt", "Filip"), Krzysztof Oleksyn ("Entropia", "Fanfik", "Filip"), Mikołaj Matczak ("Kibic", "Utrata równowagi", "Braty") oraz Marcel Barra ("Porządny człowiek").

Za reżyserię odpowiada Kristoffer Rus ("Za duży na bajki", "Morderczynie", "Pod wiatr"). Autorami scenariusza są Wiktor Piątkowski oraz Joanna Kozłowska ("Morderczynie", "Sortownia", "Wojenne dziewczyny"). Producentem filmu jest Paprika Studios.