Film w reżyserii Roberta Wichrowskiego (m.in. „Francuski numer“, „Karuzela“, „Kobieta sukcesu“ seriale „Brzydula“, „Komisarz Alex“, „Sensacje XX wieku“) powstanie na podstawie książki „Wyspa“ Dmitrija Strelnikoffa.

Gdzie powstanie film?

Akcja filmu rozgrywa się w w trzech przedziałach czasowych – drugiej połowie lat 70., 80. i współcześnie.

Zdjęcia realizowane będą w Bydgoszczy i w malowniczych plenerach województwa kujawsko-pomorskiego.

O czym opowiada "Negatyw"?

„Negatyw“ to historia mężczyzny uwikłanego w skomplikowane relacje uczuciowe z najważniejszymi kobietami jego życia. To uznany fotograf i pisarz - w tej roli Michał Gadomski (m.in. „Operacja Samum“, „Drogówka“, „Wołyń“, „Kler“, seriale „Brzydula“, Ultraviolet“).

W filmie wykorzystane zostaną zdjęcia czołowej polskiej fotoreportażyski Anny Liminowicz. To pierwsza laureatka nagrody im. Krzysztofa Millera, nagradzana w Grand Press Photo, której zdjęcia publikowały m.in.: „The New York Times“, „Welt Am Sonntag“, „Gazeta Wyborcza“ czy „Polityka“.

- Kilka lat temu przeczytałem książkę Wyspa, która szybko w mojej głowie stała się filmem - mówi reżyser Robert Wichrowski. - Spotkałem się z Dmitrijem Strelnikoffem i od razu złapaliśmy nić porozumienia. Książka stała się punktem wyjścia do opowiedzenia obrazem kameralnej i uniwersalnej historii - dodaje.

Dmitrij Strielnikoff jest autorem kilku popularnych książek, m.in. „Złote ryby“ i „Ruski miesiąc“, na podstawie której powstał spektakl teatralny w reżyserii Giovanny Castellanosa. Strielnikoff publikował też w „National Geographic“, bowiem z wykształcenia jest matematykiem i biologiem i właśnie biologia jest jego drugą obok pisarstwa pasją.

Współpraca z Pesą

Film powstaje niezależnie, w ścisłej współpracy z miastem Bydgoszcz, Sejmikiem Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego i zakładami Pesa. - Dobrze znam miasto i region, tam spędziłem młodość i cieszę się bardzo, że po raz pierwszy zrealizuję tam swój film. To miejsce jest ważnym „aktorem“ mojego projektu – mówi Wichrowski. - Spora część filmu dzieje się w pociągu, stąd bliska współpraca z Pesą - zauważa reżyser.

Producentem filmu jest Faun Film Factory, a koproducentami Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Studio Besta.

Zdjęcia do filmu zakończą się we wrześniu, a premiery spodziewać możemy się w 2022 roku.