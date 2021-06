Jak przypomniał PISF w komunikacie, w ubiegłym tygodniu animacja Wilczyńskiego - jako pierwsza w historii - otrzymała Polską Nagrodę Filmową Orły w kategorii najlepszy film. "Podobnie było w zeszłym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie +Zabij to i wyjedź z tego miasta+ zdobył Złote Lwy. Ponadto otrzymał Specjalne Wyróżnienie jury konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animafest w Zagrzebiu, a także nagrody w Ottawie, Wiedniu i wyróżnienie w Annecy" - napisano.

Światowa premiera filmu - czytamy - odbyła się podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, gdzie był on prezentowany w nowej, konkursowej sekcji Encounters. "Następnie wygrał 11. Festiwal Cine Al Este de Lima w Peru. Znalazł się również w konkursach imprez m.in. w Melbourne, Pradze, Adelajdzie, Montrealu, São Paulo, Brukseli czy japońskim New Chitose. Był także pokazywany na 45. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie uzyskał odznaczenie TIFF Industry Selects" - poinformowano.

"Zabij to i wyjedź z tego miasta" jest przejmującą opowieścią o przemijaniu, której realizacja trwała 14 lat. Mariusz Wilczyński powraca w niej do lat dzieciństwa i młodości. Wspomina swoich rodziców i przyjaciela Tadeusza Nalepę. Film to także plastyczne, autorskie, sentymentalne spojrzenie twórcy na jego rodzinne miasto - Łódź. Głosu postaciom użyczyli m.in. Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Barbara Krafftówna i Krystyna Janda. W "Zabij…" można usłyszeć również utwory Tadeusza Nalepy.

Producentkami filmu są Agnieszka Ścibior (Bombonierka) i Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), koproducentami zaś - Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Instytut Adama Mickiewicza, EC1, Letko, Nolabel, Di Factory i Gigant Films. (