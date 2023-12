Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opublikowała na swojej stronie internetowej shortlistę kandydatów do Oscara, które powalczą o nominacje. W kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy znalazła się na niej m.in. reprezentująca Wielką Brytanię, zrealizowana w koprodukcji z Polską i Stanami Zjednoczonymi "Strefa interesów" w reż. Jonathana Glazera. Film, do którego zdjęcia zrealizował Łukasz Żal, ukazuje życie komendanta obozu KL Auschwitz Rudolfa Hoessa i jego rodziny w willi położonej nieopodal obozowego muru.

Reklama

Do dalszego etapu oscarowego wyścigu przeszły również: "Amerikatsi" Michaela A. Goorjiana (Armenia), "The Monk and the Gun" Pawo Choyninga Dorjiego (Bhutan), "Bękart" Nikolaja Arcela (Dania), "Opadające liście" Akiego Kaurismakiego (Finlandia), "Bulion i inne namiętności" Anha Hunga Trana (Francja), "The Teachers’ Lounge" Ilkera Cataka (Niemcy), "Godland" Hlynura Palmasona (Islandia), "Io Capitano" Matteo Garrone'a (Włochy), "Perfect Days" Wima Wendersa (Japonia), "Totem" Lili Aviles (Meksyk), "The Mother of All Lies" Asmae El Moudir (Maroko), "Śnieżne bractwo" Juana Antonia Bayona (Hiszpania), "Cztery córki" Kaouther Ben Hani (Tunezja) oraz "20 dni w Mariupolu" Mstyslava Chernova (Ukraina).

O nominację walczyli "Chłopi"

O miejsce na shortliście w tej kategorii ubiegały się filmy z 88 państw. Polskim kandydatem była animowana adaptacja "Chłopów" Władysława Reymonta w reż. Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana. W sercu opowieści o mieszkańcach Lipiec – rozgrywającej się na tle czterech pór roku – twórcy umieścili piękną i utalentowaną plastycznie Jagnę (w tej roli Kamila Urzędowska), do której wzdychają wszyscy mężczyźni w wiosce. Jednym z nich jest dużo starszy od dziewczyny, zamożny gospodarz Maciej Boryna (Mirosław Baka), który od początku wzbudza w niej niechęć. Przymuszona przez matkę, Jagna poślubia Macieja, jednak potajemnie wciąż romansuje z jego synem Antkiem (Robert Gulaczyk). W obsadzie znaleźli się również m.in. Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska i Andrzej Konopka.

Reklama

Nie wszystko stracone?

Reklama

Jednak nie wszystko jeszcze stracone. Amerykański dystrybutor "Chłopów" Sony Pictures Classics poinformował, że obraz zgłoszono do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej również w kilku innych kategoriach - w tym najlepszy film animowany i scenariusz adaptowany - w których shortlisty nie są ogłaszane.

Szansę na nominację w kategorii najlepszy dokument ma m.in. "Skąd dokąd" Maćka Hameli ukazujący ewakuację Ukraińców z kraju ogarniętego wojną oraz polsko-duńska koprodukcja "Apolonia, Apolonia" Lei Glob. Bohaterką tego filmu jest malarka, która stara się znaleźć swoje miejsce w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

Tytuły nominowane do 96. Oscarów poznamy 23 stycznia 2024 r. Gala wręczenia statuetek odbędzie się 10 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre i będzie transmitowana w ponad 200 krajach.