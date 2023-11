"Kos" pierwszym filmem SkyShowtime Exclusive

Na liście tytułów, które zadebiutują w serwisie w 2024 roku, znalazł się między innymi "Kos" w reżyserii Pawła Maślony. SkyShowtime nabyło wyłączne prawa do filmu, który będzie mógł trafić do serwisu prosto z kina. Ten historyczny dramat dostępny będzie wyłącznie dla użytkowników SkyShowtime w Polsce i stanie się pierwszym filmem SkyShowtime Exclusive dostępnym w serwisie w naszym kraju.

"Kos" został nagrodzony największą liczbą statuetek na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie otrzymał dziewięć nagród, w tym Grand Prix - Złote Lwy dla Najlepszego Filmu. W produkcji wyreżyserowanej przez Pawła Maślonę wystąpiła znakomita obsada, w tym Bartosz Bielenia ("Boże Ciało"), Jacek Braciak ("Żeby nie było śladów") czy Robert Więckiewicz ("W ciemności").

Akcja filmu "Kos" rozgrywa się wiosną 1794 roku, kiedy generał Tadeusz "Kos" Kościuszko powraca do Polski, aby wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Tropem Kościuszki podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. Prawa do produkcji zostały zakupione od Viaplay Content Distribution.

"Tatuażysta z Auschwitz" tylko w SkyShowtime

Kolejnym tytułem, który już w przyszłym roku będzie mieć swoją premierę w serwisie, jest nowy SkyShowtime Original "Tatuażysta z Auschwitz". To wyprodukowany przez Sky Studios serial limitowany na podstawie światowego bestsellera autorstwa Heather Morris. Produkcja dostępna będzie dla widzów na większości z rynków SkyShowtime.

Ten wyczekiwany serial limitowany powstał na podstawie światowego bestsellera autorstwa Heather Morris. W głównych rolach w produkcji występują Jonah Hauer-King ("Mała syrenka") jako Lali i Anna Próchniak ("Miasto 44") jako Gita. W pozostałych rolach pojawiają się: nominowany do Oscara Harvey Keitel ("Irlandczyk") jako współcześnie żyjący Lali, zdobywczyni nagrody Critics Choice Awards Melanie Lynskey ("The Last of Us") jako Heather Morris oraz Jonas Nay ("Deutschland 83, 86, 89") jako Stefan Baretzki. Muzykę do serialu skomponowali Hans Zimmer oraz Kara Talve, za reżyserię wszystkich sześciu odcinków odpowiada nagradzana Tali Shalom-Ezer ("Królewna").

Serial dla fanów skandynawskich kryminałów

Innym nowym tytułem dostępnym w przyszłym roku w serwisie będzie nowy serial SkyShowtime Original "Veronika", czyli szwedzki thriller kryminalny z akcentami paranormalnymi.

W produkcji wystąpili znani i cenieni Alexandra Rapaport ("Honor") oraz Tobias Santelmann ("Point Break"). Twórcami i scenarzystami tego ośmioodcinkowego serialu są Katja Juras i Anna Lindblom ("Penoza"), a za reżyserię odpowiada uznany reżyser Jonas Alexander Arnby ("Wojna światów"). Prawa do serialu zostały zakupione od Viaplay Content Distribution. Serial dostępny będzie w serwisie na wyłączność na wszystkich rynkach, na których operuje SkyShowtime. Data premiery zostanie ogłoszona w przyszłym roku.

Inne ciekawe nowości i kontynuacje

W ofercie SkyShowtime znajdzie się w przyszłym roku oczywiście jeszcze więcej produkcji, w tym seriale SkyShowtime Original "The Curse" i drugi sezon serialu "Los Enviados" ("The Envoys"), a także seriale dostępne na wyłączność - "Apples Never Fall", drugi sezon "Halo", "Knuckles", "The Lovers", "Mary & George i Ted" oraz "The Woman in the Wall".

W SkyShowtime dostępne będą również największe i najchętniej oglądane hity kinowe, w tym: "Asteroid City" Wesa Andersona, "Mission: Impossible - Dead ReckoningPart One" oraz "Psi Patrol: Wielkifilm". Dokładne daty premier każdego z tych tytułów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Rozbudowując naszą ofertę nowości z 2023 roku, z radością zapowiadamy kolejne świetne filmy i seriale zaplanowane na 2024 rok. Oprócz najlepszych produkcji z Hollywood - w tym docenionego przez krytyków serialu SkyShowtime Original "The Curse" i wielkich kasowych hitów, takich jak "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" – w naszej ofercie znajdą się również lokalne tytuły, które mamy nadzieję zainteresują widzów na poszczególnych naszych rynkach. Nasz nowy serial oryginalny "Tatuażysta z Auschwitz", a także uznany przez krytyków polski film "Kos", to efekt naszego zaangażowania w dostarczanie naszym subskrybentom najbardziej wartościowej rozrywki na każdym z rynków - oświadczył CEO SkyShowtime, Monty Sarhan.