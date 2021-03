O triumfie "Szarlatana" poinformował na Facebooku dystrybutor firma Gutek Film. - "Szarlatan" Agnieszki Holland został niekwestionowanym zwycięzcą ceremonii rozdania Czeskich Lwów! Film zdobył aż 5 statuetek w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, główna rola męska, dźwięk i zdjęcia. Gratulujemy i przypominamy, że film jest dostępny w wybranych kinach oraz na VOD! - czytamy we wpisie.

Reklama

Światowa premiera "Szarlatana" odbyła się podczas ubiegłorocznego Berlinale. Film - na podstawie scenariusza Marka Epsteina - został zainspirowany życiorysem czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaska (w tej roli Ivan Trojan), u którego leczyli się m.in. pierwszy prezydent Czechosłowacji Tomas Masaryk, kompozytor Josef Bohuslav Foerster oraz komunistyczny działacz, powojenny prezydent Czechosłowacji Antonín Zápotocký.

Jest to intymna historia, a równocześnie bardzo epicka. I główny bohater, który sam jest tajemnicą. Jan Mikolasek jest skomplikowany i pełen sprzeczności, wewnętrznych napięć, a przy tym jego ego i pycha są tak wielkie, że fascynujące było dla mnie poznać kogoś takiego. Do tego wszystkiego dodałabym uczucie, które łączy go z jego asystentem Franciszkiem Palko. Tak nieoczywiste, że nie wiemy do końca, czym właściwie jest. Ze strony Mikolaska to relacja przemocowa, ale widać w niej także ogromny głód miłości - mówiła PAP Agnieszka Holland po światowej premierze.

"Szarlatan" reprezentuje Czechy w wyścigu po Oscary. Na początku lutego znalazł się na oscarowej shortliście w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Jego konkurentami są m.in. "Na rauszu" Thomasa Vinterberga, "Drodzy towarzysze" Andrieja Konczałowskiego, "Quo vadis, Aida?" Jasmili Žbanić oraz "My dwie" Filippo Meneghettiego. Nominowane tytuły poznamy w poniedziałek 15 marca. Gala wręczenia statuetek odbędzie się 25 kwietnia.