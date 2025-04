Serial "Rezydencja" jest dostępny od 20 marca 2025 roku na platformie Netflix.

Hit na świecie

Serial "Rezydencja" wyprodukowany przez Shondę Rhimes odpowiedzialną za "Bridgertonów" na początku zameldował się w Polsce na 1. miejscu listy najchętniej oglądanych seriali. Szybko jednak wypadł poza podium, a obecnie, po trzech tygodniach od premiery, znajduje się już nawet poza pierwszą dziesiątką.

Inaczej jednak jest na świecie, gdzie "Rezydencja" z czasem tylko zyskuje i na rynku amerykańskim w ostatnim tygodniu dokonała niezwykłego wyczynu, wyprzedzając takie megahity, jak "Dojrzewanie" tego samego Netflixa, "1923" SkyShowtime, "Reacher" Prime Video i "Rozdzielenie" Apple TV+.

O czym jest serial?

Uzo Aduba ("Orange is the New Black") występuje w roli głównej w tej nieprzewidywalnej produkcji kryminalnej, której akcja rozgrywa się w Białym Domu.

Netflix zapowiada "Rezydencję" jako "klasyczny kryminał od Shondaland z 132 pokojami, 157 podejrzanymi i 1 denatem. Zagadkę morderstwa rozwiąże ekscentryczna detektywka, która nie znosi niekompetencji i ma obsesję na punkcie ptaków".

Kto stoi za serialem?

Oprócz Aduby w "Rezydencji" występują Giancarlo Esposito ("Breaking Bad"), Susan Kelechi Watson ("Tacy jesteśmy"), Ken Marino ("Raj na ziemi"), Isiah Whitlock Jr. ("Pięciu braci"), Barrett Foa ("Agenci NCIS"), Edwina Findley ("Siła"), Juliette Jeffers ("Król Tulsy") i Al Mitchell ("Tylko sprawiedliwość").

Scenariusz napisał Paul William Davies ("Skandal") na podstawie książki Kate Andersen Brower. Za kamerą stanęli Jaffar Mahmood ("Wielka") i Liza Johnson ("The Last of Us"). Nad produkcją czuwa Shondaland, słynąca już ze swych specyficznych przedsięwzięć firma Shondy Rhimes ("Bridgertonowie").