"Czarne lustro" ("Black Mirror") powróciło 10 kwietnia 2025 roku z sześcioma nowymi odcinkami, w tym z kontynuacją uwielbianego przez fanów przygodowego science fiction "USS Callister".

Gwiazdy najnowszej odsłony

Obsada siódmego sezonu "Czarnego lustra" była już częściowo znana – od końca zeszłego roku wiedzieliśmy, że w serialu występują m.in. Awkwafina ("Loteria!"), Milanka Brooks ("Zrobione na czysto"), Peter Capaldi ("Legion samobójców: The Suicide Squad"), Emma Corrin ("The Crown"), Patsy Ferran ("Regentka"), Paul Giamatti ("Przesilenie zimowe"), Lewis Gribben ("Blade Runner 2099"), Osy Ikhile ("Citadel"), Rashida Jones ("The Office"), Siena Kelly ("Domino Day"), Billy Magnussen ("Road House"), Rosy McEwen ("Blue Jean"), Cristin Milioti ("Pingwin"), Chris O'Dowd ("Druhny"), Issa Rae ("Barbie"), Paul G. Raymond ("Horrible Histories"), Tracee Ellis Ross ("Amerykańska fikcja"), Jimmi Simpson ("Westworld") i Harriet Walter ("Sukcesja").

Kolejne nazwiska w obsadzie

W marcu okazało się, że do grona aktorów, których możemy już oglądać w najnowszej odsłonie kultowej antologii Charliego Brookera, dołączyli Michele Austin ("Hard Truths"), Ben Bailey Smith ("David Brent: Życie w trasie"), Asim Chaudhry ("People Just Do Nothing"), Josh Finan ("Nic nie mów"), James Nelson-Joyce ("Wyjęci spod prawa"), Will Poulter ("Strażnicy Galaktyki: Volume 3"), Jay Simpson ("Duma i uprzedzenie", "Holiday") oraz Michael Workéyè ("Będzie bolało").

Co wiemy o 1. odcinku 7. sezonu?

Odcinek 1. sezonu 7. nosi tytuł "Zwyczajni ludzie".

Kiedy nagły wypadek sprawia, że nauczycielka Amanda znajduje się w stanie krytycznym, jej zdesperowany mąż Mike zapisuje ją do Rivermind – zaawansowanego technologicznie systemu, który utrzyma ją przy życiu... ale za pewną cenę.

W obsadzie znaleźli się Rashida Jones (Amanda), Chris O'Dowd (Mike) i Tracee Ellis Ross (Gaynor).

Reżyseruje Ally Pankiw według scenariusza Charliego Brookera – i pomysłu Brookera oraz Bishy K. Ali.

Odcinek trwa 56 minut.

Co wiemy o 2. odcinku 7. sezonu?

Odcinek 2. sezonu 7. nosi tytuł "Bête Noire".

Młoda cukiernicza geniuszka Maria jest zaniepokojona, gdy w firmie, w której pracuje, zostaje zatrudniona jej dawna szkolna koleżanka Verity – jest w niej coś dziwnego, coś, co dostrzega tylko Maria...

W obsadzie znaleźli się Siena Kelly (Maria), Rosy McEwen (Verity), Michael Workéyè (Kae), Ben BaileySmith (Gabe), Amber Grappy (Yudy), Ravi Aujla (Mr Ditta), Elena Sanz (Camille) i Hanna Griffiths (Luisa).

Reżyseruje Toby Haynes według scenariusza Charliego Brookera.

Odcinek trwa 49 minut.

Co wiemy o 3. odcinku 7. sezonu?

Odcinek 3. sezonu 7. nosi tytuł "Hotel Reverie".

Zaawansowany technologicznie, niezwykle immersyjny remake klasycznego brytyjskiego filmu przenosi hollywoodzką gwiazdę Brandy Friday do innego wymiaru, gdzie musi trzymać się scenariusza, jeśli chce wrócić do domu.

W obsadzie znaleźli się Issa Rae (Brandy), Emma Corrin (Dorothy), Awkwafina (Kimmy) i Harriet Walter (Judith Keyworth).

Reżyseruje Haolu Wang według scenariusza Charliego Brookera.

Odcinek trwa 76 minut.

Co wiemy o 4. odcinku 7. sezonu?

Odcinek 4. sezonu 7. nosi tytuł "Bawidełko".

W niedalekiej przyszłości w Londynie ekscentryczny podejrzany o morderstwo mężczyzna zostaje powiązany z nietypową grą wideo z lat 90., której bohaterami są urocze, ewoluujące sztuczne formy życia.

W obsadzie znaleźli się Peter Capaldi (Cameron Walker 2034), Lewis Gribben (Cameron Walker 1994), James Nelson Joyce (DCI Kano), Michele Austin (Jen Minter), Will Poulter (Colin Ritman) i Asim Chaudhry (Mohan Thakur).

Reżyseruje David Slade według scenariusza Charliego Brookera.

Odcinek trwa 45 minut.

Co wiemy o 5. odcinku 7. sezonu?

Odcinek 5. sezonu 7. nosi tytuł "In Memoriam".

Samotny mężczyzna ma okazję wypróbować nowatorski system, który pozwala użytkownikom dosłownie wejść do starych fotografii – co wywołuje bardzo silne emocje.

W obsadzie znaleźli się Paul Giamatti (Phillip) oraz Patsy Ferran (The Guide).

Reżyserują Chris Barrett i Luke Taylor według scenariusza Charliego Brookera i Elli Road.

Odcinek trwa 46 minut.

Co wiemy o 6. odcinku 7. sezonu?

Odcinek 6. sezonu 7. nosi tytuł "USS Callister: W głąb Infinity" i jest sequelem znanego już wcześniej i uwielbianego przez fanów odcinka, stanowiącego w zasadzie pełnometrażowy film – podobnie jak kontynuacja.

Robert Daly nie żyje, ale załoga USS Callister – pod dowództwem Nanette Cole – jest uwięziona w nieskończonym wirtualnym wszechświecie, walcząc o przetrwanie z 30 milionami graczy.

W obsadzie znaleźli się Cristin Milioti (Nanette Cole), Jimmi Simpson (James Walton), Billy Magnussen (Karl Plowman), Osy Ikhile (Nate Packer), Milanka Brooks (Elena Tulaska) i Paul G. Raymond (Kabir Dudani).

Reżyseruje Toby Haynes według scenariusza Charliego Brookera, Bishy K. Ali, Williama Bridgesa i Bekki Bowling.

Odcinek trwa 88 minut.

Fenomen serialu "Czarne lustro"

Nagrodzone Emmy "Czarne lustro" to brytyjski antologiczny serial SF stworzony przez Charliego Brookera. Każdy odcinek to osobna historia rozgrywana w alternatywnej teraźniejszości lub nieodległej przyszłości. Serial w tyleż mroczny, co satyryczny sposób koncentruje się na negatywnym wpływie nowych technologii na społeczeństwo.

Pierwotnie "Czarne lustro" powstało jako 6-odcinkowa antologia. Pierwszy odcinek wyemitował w 2011 roku Channel 4, zaś w Polsce premiera odbyła się dopiero dwa lata później na kanale Cinemax, zaś więcej widzów mogło obejrzeć serial dopiero w 2015 roku na TVN 7. W tym samym roku prawa do serialu zakupił Netflix, który ogłosił zrealizowanie dwóch kolejnych odcinków. Ostatecznie jednak globalna popularność "Czarnego lustra" okazała się tak ogromna, że antologiczny projekt rozrósł się do siedmiu sezonów.