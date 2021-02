Jak podkreślił dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Horyzonty Marcin Pieńkowski w rozmowie z PAP, w polskim świecie wirtualnym brakowało miejsca poświęconego w całości kinu artystycznemu. "Ono jest dostępne na bardzo różnych platformach, nawet w tych wielkich, globalnych serwisach streamingowych. Natomiast nie ma takiego miejsca, w którym kinoman nie musi się przedzierać przez dziesiątki czy setki tytułów komercyjnych. Chcieliśmy stworzyć platformę kuratorowaną, tzn. nie bierzemy wszystkiego +jak leci+ tylko bardzo uważnie wybieramy filmy, które znajdują się na naszej platformie" - wyjaśnił.

Od piątku na VOD NH na widzów czeka 216 produkcji. "To katalogi Nowych Horyzontów i dystrybutora Gutek Film, który jest partnerem projektu, festiwalowe przeboje, wielkie nazwiska. Są tam m.in. filmy Jima Jarmuscha, Pedro Almodovara, Celine Sciammy, Michaela Hanekego, ale także chociażby ubiegłoroczny zdobywca Grand Prix festiwalu Nowe Horyzonty i nagrody publiczności +Metamorfoza ptaków+ Kathariny Vasconcelos oraz dwóch poprzednich zwycięzców - +Przynęta+ Marka Jenkinsa i +Holiday+ Isabelli Ekloef. Tych filmów nie ma nigdzie indziej. Na dzień dobry będzie można zobaczyć również +DAU. Natasha+, czyli mocne, kontrowersyjne kino, przebój listopadowej edycji NH, nagrodzony podczas ubiegłorocznego Berlinale" - powiedział Pieńkowski.

Wśród najnowszych tytułów, dostępnych na platformie, dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Horyzonty wymienił również "Szarlatana" Agnieszki Holland oraz zdobywcę czterech Oscarów i canneńskiej Złotej Palmy z 2019 r. "Parasite" Bonga Joon-ho. "To film, który być może już wszyscy widzieli, ale my pokażemy na platformie nie tylko tradycyjną wersję, ale też np. czarno-białą. Na VOD znajdą się także inne ważne tytuły, takie jak +Ema+ Pablo Larraina, +Biały, biały dzień+ Hlynura Palmasona, +Deerskin+ Quentina Dupieux, +Portret kobiety w ogniu+ Celine Sciammy i +Zdrajca+ Marco Bellocchio. Obok nowości pojawią się filmy z ostatnich lat m.in. Larsa von Triera. Na początek przygotowaliśmy wiele filmów, o których było głośno w kinach, ale regularnie będziemy też dodawać tytuły, które pojawiły się tylko na festiwalu i później nie miały dalszego, dystrybucyjnego życia" - zaznaczył.

Pieńkowski zapowiedział, że do końca roku na VOD NH pojawi się łącznie ok. 500 tytułów. "Od marca katalog będzie się regularnie powiększać. Będziemy również udoskonalać platformę pod kątem technologicznym, aby już latem była dostępna na każdym możliwym nośniku" - dodał.

Międzypokoleniowe opowieści

Istotną część platformy stanowią filmy dla dzieci. Dyrektor MFF Kino Dzieci Kamila Tomkiel-Skowrońska poinformowała, że z myślą o najmłodszych widzach przygotowano ponad 60 tytułów. Zostały one podzielone na cykle tematyczne i kategorie wiekowe od 4+, przez 6+, 7+ aż do 9+. "Wśród cykli znajdują się np. adaptacje książkowe. Drugi cykl, który może cieszyć się bardzo dużym powodzeniem, to kino detektywów, czyli pełne metraże oparte na książkach detektywistycznych, np. +Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai+ albo +Biuro Detektywistyczne nr 2+, ale również oparte na oryginalnych scenariuszach filmy dotyczące rozwiązywania zagadek i bycia młodym detektywem" - powiedziała PAP.

Kolejną kategorią są "Międzypokoleniowe opowieści". "Tu aż się prosi o to, żeby zrobić sobie wspólny seans z rodzicami i dziadkami. To są historie, które dotyczą porozumienia między pokoleniami, odnajdywania wspólnych tematów do rozmów itd. Mamy na platformie cykl z polskimi akcentami. Są to filmy wyprodukowane w Polsce albo koprodukcje z Polską. Myślę, że warto zwrócić uwagę np. na serial +Basia+ albo na film +Tarapaty+ w reż. Marty Karwowskiej. Z uwagi na to, że jesteśmy Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Kino Dzieci, na platformie nie może też zabraknąć cyklu +Hity festiwalowe+. Festiwal dzieci ma już siedem lat. W tym roku we wrześniu odbędzie się jego ósma edycja. Wybraliśmy z poprzednich edycji filmy, które cieszyły się największą popularnością, dostawały nagrody" - zaznaczyła Tomkiel-Skowrońska.

Z myślą o nowohoryzontowych widzach, którzy chcą oswajać swoje dzieci z kinem artystycznym, przygotowano cykl "Odkrycia wizualne". "Tutaj proponujemy filmy, które w szczególny sposób wyróżniają się wizualną stroną, które zachwycają nie tylko fabułą, ale też tym, jak zostały zrealizowane" - wyjaśniła dyrektor festiwalu Kino Dzieci.

Platforma VOD NH jest dostępna od piątku pod adresem: https://www.nowehoryzonty.pl/vod. Aby z niej skorzystać, należy wybrać tytuł, założyć bezpłatne konto i wykupić dostęp. "Koszt pojedynczego dostępu zaczyna się od 7,90 zł; za tytuły pokazywane premierowo wystarczy zapłacić 9,90 zł; filmy dostępne ekskluzywnie na NH VOD kosztują 12,90 zł. Zakupiony film można zacząć oglądać w dowolnym momencie (seans trzeba dokończyć w ciągu 48 godzin od momentu kliknięcia w przycisk +Oglądaj+). Zakup pojedynczego dostępu jest możliwy bezpośrednio na stronie każdego z filmów" - poinformowało w komunikacie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.Z okazji premiery platformy widzowie mogą skorzystać także z oferty specjalnej: 49 zł za zestaw 15 filmów lub 89 zł za zestaw 30 filmów. "Kupując zestaw można wybierać filmy spośród 216 tytułów objętych promocją. Po jej wygaśnięciu zostanie wprowadzona stała promocja umożliwiająca zakup 5 filmów z całego katalogu w cenie 40 zł. Wszystkie tytuły objęte promocją będą specjalnie oznaczone na platformie NH VOD" - czytamy.