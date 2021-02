Do dalszego etapu oscarowego wyścigu w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy – obok "Szarlatana" – zakwalifikowali się: "Na rauszu" Thomasa Vinterberga (Dania), "Drodzy towarzysze" Andrieja Konczałowskiego (Rosja), "My dwie" Filippo Meneghettiego (Francja), "Topielisko. Klątwa la Llorony" Michaela Chavesa (Gwatemala), "Quo vadis, Aida?" Jasmili Žbanić (Bośnia i Herzegowina), "The Mole Agent" Maite Alberdi (Chile), "Better Days" Kwoka Cheunga Tsanga (Hongkong), "Sun Children" Majida Majidiego (Iran), "Noc Królów" Philippe'a Lacote'a (Wybrzeże Kości Słoniowej), "I'm No Longer Here" Fernando Friasa (Meksyk), "Nadzieja" Marii Sodahl (Norwegia), "Collective" Alexandra Nanau (Rumunia), "A Sun" Mong-Hong Chunga (Tajwan) i "The Man Who Sold His Skin" Kaouther Ben Hanii (Tunezja).

Polski film odrzucony

O miejsce na krótkiej liście w tej kategorii ubiegały się 93 filmy. Polskim kandydatem był "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. To opowieść o obdarzonym bioenergoterapeutycznymi zdolnościami Ukraińcu Żeni, który przyjeżdża do Polski w celach zarobkowych.

Mężczyzna rozpoczyna pracę jako masażysta na zamieszkiwanym przez bogaczy zamkniętym osiedlu. Z przenośnym łóżkiem odwiedza rodziny, których członkowie mimo materialnego dostatku czują się nieszczęśliwi. Są samotni, brakuje im zimy, jaką pamiętają z czasów dzieciństwa i bliskich, którzy odeszli. Dzięki hipnozie Żenia prowadzi ich do magicznego lasu, w którym konfrontują się ze swoimi lękami i potrzebami. W roli głównej wystąpił Alec Utgoff, w pozostałych – m.in. Maja Ostaszewska, Katarzyna Figura, Agata Kulesza i Weronika Rosati.

Shortlista dokumentów

"Collective" i "The Mole Agent" powalczą też o nominacje dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. W tej kategorii na krótkiej liście znaleźli się również m.in.: "Notturno" Gianfranco Rosiego, "Gunda" Wiktora Kossakowskiego, "Czego nauczyła mnie ośmiornica" Pippy Ehrlich i Jamesa Reeda, "All In: The Fight for Democracy" Lisy Cortes i Liz Garbus, "Boys State" Amandy McBaine i Jesse Mossa.

Krótki metraż

Z kolei o nominacje w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny rywalizować będą m.in. "Co zrobiłaby Sophia Loren?" Rossa Kauffmana, "Hysterical Girl" Kate Novack, "A Concerto Is a Conversation" Krisa Bowersa i Bena Proudfoota i "Call Center Blues" Geety Gandbhir.

Najlepsza muzyka

Na krótką listę w kategorii najlepsza muzyka trafili m.in. "Mank" Davida Finchera, "Tenet" Christophera Nolana, "Proces Siódemki z Chicago" Aarona Sorkina, "Nowiny ze świata" Paula Greengrassa, "Pięciu braci" Spike'a Lee.

Charakteryzacja i kostiumy

W kategorii najlepsza charakteryzacja i kostiumy szanse na nominacje mają m.in. "Pewnej nocy w Miami..." Reginy King, "Pinokio" Matteo Garrone, "Ma Rainey: Matka bluesa" George'a C. Wolfe'a, a także "Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" Cathy Yan.

Ogłoszona w nocy z wtorku na środę lista jest owocem zakończonego w piątek 5 lutego pierwszego głosowania członków Akademii. Filmy, które na nią trafiły, przejdą do kolejnej fazy głosowania, która rozpocznie się 5 marca i potrwa do 10 marca. Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 15 marca. Gala wręczenia statuetek odbędzie się 25 kwietnia.