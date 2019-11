Filmy w ramach 4. edycji ArteKino Festival będą dostępne bezpłatnie w 45 krajach Europy, w 10 wersjach językowych. W Polsce będzie można obejrzeć osiem filmów, z których siedem to debiuty reżyserskie. - Filmy opowiadają o ośmiu krajach i ośmiu kulturach, potwierdzając niezwykłą różnorodność Europy - zjednoczonej, a jednocześnie bogatej dzięki swoim różnicom. Filmy te są hołdem dla dialogu, spotkań i mieszania się społeczeństw ponad granicami. Zarówno produkcje fabularne, jak i dokumentalne opisują współczesny świat i analizują nasz stosunek do historii - mówi Olivier Père, Dyrektor Artystyczny ArteKino Festival. Filmy będą do zobaczenia stronie www.artekinofestival.com

LA HOLANDESA, reż. Marleen Jonkmann (Holandia/Niemcy), MFF w Rotterdamie i Toronto

Maud i Frank spędzają wakacje w Chile. Ich związek jest kruchy. Po wielu latach starań o dziecko para musi stanąć twarzą w twarz z faktem, że Maud nigdy nie zostanie matką. Po gwałtownej kłótni z Frankiem wyrusza w podróż po Chile, w czasie której poznaje chłopca zwanego Messim. To przypadkowe spotkanie przeradza się w epicką podróż po zapierających dech w piersiach krajobrazach Chile, wiodącą do odkrycia siebie.

SAD SONG, reż. Louise Narboni (Francja), Festiwal FID w Marsyliii (Nagroda im. Georgesa De Beauregard, Nagroda im. Rebaud Victora)

To historia śpiewaczki lirycznej i afgańskiego uchodźcy, przeplatana muzyką, introspekcją, nadzieją i rozczarowaniem.

NORMALNY (-NA), reż. Adele Tulli (Włochy/Szwecja), Berlinale, MFF w Salonikach

Dziewczyny bawią się lalkami, a chłopcy grają w piłkę nożną - to obiegowe myślenie na temat aktywności dzieci ze względu na płeć. Film jest fascynującą analizą norm i oczekiwań społecznych wobec kobiet i mężczyzn we współczesnym społeczeństwie. Reżyserka bada nie tylko wzorce zachowań, ale także bezkrytyczne poddanie się społeczeństwa dyktatowi heteronormatywności. Na przykładzie codziennych czynności i rytuałów pokazuje, jak sztywny podział na to, co męskie i żeńskie, wpływa na nasze życie.

RUTH, reż. António Pinhão Botelho (Portugalia)

To film o społeczeństwie kontynentalnej Portugalii i jej afrykańskich kolonii na początku lat 60. Opowiada historię pochodzącego z Mozambiku piłkarza Eusébio, którego czekają wielkie sukcesy i o którego zabiegają rywalizujące ze sobą kluby Sporting i Benfica. Szantaż, próba porwania, zaangażowanie ministrów, histeria prasowa i niebotyczne oferty finansowe sprawiają, że transfer piłkarski zamienia się w wielką sagę, której akcja rozgrywa się na dwóch kontynentach i kończy w momencie, gdy rodzi się legenda: z chwilą pierwszego meczu Eusébio na stadionie Benfiki.

SELFIE, reż. Agostino Ferrente (Francja/Włochy), Berlinale, Festiwal Cinéma Du Réel w Paryżu

Alessandro i Pietro mieszkają w Neapolu, gdzie nastoletni Davide Bifolco został zastrzelony przez policjanta, który wziął go za zbiega. Przystają na prośbę reżysera, który proponuje im, aby filmowali się iPhonem i komentowali na żywo codzienne wydarzenia, swoją bliską przyjaźń, dzielnicę - opustoszałą w samym środku lata - a także tragedię, która położyła kres życiu Davide.

STITCHES, reż. Miroslav Terzić (Serbia/Słowenia/Chorwacja), Berlinale, Europa Cinema Label (Nagroda Publicznosci Sekcji Panorama - 2. miejsce)

Akcja oparta na prawdziwych wydarzeniach rozgrywa się w dzisiejszym Belgradzie 18 lat po tym, jak młoda szwaczka została poinformowana o nagłym zgonie jej dopiero co narodzonego dziecka. Nadal jest przekonana, że noworodek został jej ukradziony. Uznana przez innych za paranoiczkę, z matczyną determinacją zbiera w sobie siły do stoczenia ostatniego boju z policją, szpitalną biurokracją, a nawet własną rodziną, by dojść prawdy.

PRAGNIENIE, reż. Svetla Tsotsorkova (Bułgaria), MFF w San Sebastian, BFI London FF

Matka, ojciec i ich nastoletni syn mieszkają na wzgórzu i mimo przerw w dostawie wody zarabiają, robiąc pranie dla lokalnych hoteli. Ich prosta egzystencja zostaje wywrócona do góry nogami przez przybycie ludzi, którzy chcą znaleźć źródło wody na suchym wzgórzu. Nowi przybysze rozbudzają pragnienie o wiele silniejsze niż to, które związane jest z niedostatkiem wody.

THIRTY, reż. Simona Kostova (Niemcy), Berlinale, MFF w Rotterdamie

W modnej berlińskiej dzielnicy Neukölln obserwujemy 24 godziny z życia dwudziestokilkulatków. Pisarz Övünç zmaga się z poczuciem pustki, byli kochankowie Pascal i Raha próbują zamknąć swój związek, a Kara, Henner i Anja borykają się z problemami w paczce przyjaciół.