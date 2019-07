Fani filmów o Jamesie Bondzie przyjęli wiadomość o zatrudnieniu Ramiego Maleka z entuzjazmem. Zdobywca Oscara za rolę Freddiego Mercury w filmie „Bohemian Rhapsody” będzie głównym czarnym bohaterem, przeciwnikiem agenta 007, w rolę którego po raz ostatni ma wcielić się Daniel Craig.

Zanim Rami Malek przyjął rolę. postawił pewne warunki. „Jestem Egipcjaninem. Dorastałem słuchając egipskiej muzyki. Kochałem Omara Sharifa. Czuję się tak związany z kulturą i ludźmi” – powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego The Mirror. Dlatego też Malek naciskał, by w filmie nie był terrorystą mówiącym po arabsku, by jego działaniami „nie kierowała religia”.

Jak powiedział Malek o swej roli „jestem zupełnie innym typem terrorysty”.

Premiera nowego, 25. już filmu o Bondzie zaplanowana jest na 3 kwietnia 2020 roku.

W filmie zobaczymytakich aktorów jak: Jeffrey Wright, David Dencik, Ana De Armas, Dali Benssalah, Lashana Lynch, Billy Magnusen, Ralph Finnes, Rory Kinnear oraz Naomi Harris.

Reżyserem filmu jest Cary Fukanaga. Akcja nowego filmu zacznie się na Jamajce. Zdjęcia będą też kręcone w Norwegii oraz we Włoszech.