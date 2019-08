Miało to nastąpić podczas jego ostatniej wizyty na planie w Pinewood Studios. Nie wiadomo, jaką rolę książę miałby do odegrania w produkcji. Czy pójdzie on w ślady swojej matki? Elżbieta II pojawiła się obok agenta 007 w specjalnym filmiku przygotowanym na igrzyska w 2012 roku.

Do premiery filmu pozostał mniej niż rok – zaplanowano ją na kwiecień 2020 roku.

Rozgorzały na nowo zaś dyskusje o tym, kto ma wykonać piosenkę do filmu. Ostatnie spekulacje mówią, że tym razem Bond powróci do rocka.