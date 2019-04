Wiemy. Rodzina najważniejsza, spacery dla zdrowia i wymiar duchowy. Ale zaraz po tych aspektach dla relaksu i wypoczynku można, a nawet trzeba zobaczyć dobry film. Oto co wybraliśmy dla Was na nadchodzący czas.

Wielki Piątek

Wybór jest bardzo duży. Miłośnicy klasyki sięgną po film wszech czasów we wszystkich rankingach, który pokazuje Polsat, czyli „Skazanych na Shawshank”. Ci, którzy nie zobaczyli głośnego „Kształtu wody” w kinach mają okazję nadrobić zaległości, zaś Kino Polska pokaże coś, co się nie starzeje, czyli „Pokłosie”.

Polsat 20:05

„Skazani na Shawshank”

TVN 20:00

„Tarzan”

Canal + Film 20:00

„Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”

Stopklatka 20:00

„Spacer po linie”

Canal + Family 21:00

„Kształt wody”

HBO 21:50

„Piękny umysł”

Kino Polska 21:50

„Dzień Świra”

Ale kino 22:00

„Gangster”

Kino Polska 23:50

„Pokłosie”

Wielka Sobota

Mniej mamy zacnych nowości, za to więcej klasyków, które powinniście znać. I pewnie znacie, ale, czy nie po to jest telewizja, by je sobie przypomnieć? W zależności od nastroju możemy wieczorem w tym samym czasie podziwiać „Zieloną milę” albo „Pretty Woman”.

Stopklatka 12:45

"Coco Chanel"

TVP 2 20:00

„Jeden dzień”

TV Puls 20:00

„Zielona mila”

Polsat 20:05

„Vaiana: Skarb Oceanu”

Ale Kino 20:10

„Milczenie”

TVN 20:55

„Pretty Woman”

Paramount Channel 22:15

„Ostatni Mohikanin”

TV4 24:00

„Łowca Androidów”

Cinemax 24:10

„Sin City – Miasto Grzechu”

Ale kino 24:40

„Ostatni król Szkocji”

Niedziela Wielkanocna

Do obiadu polecamy Szekspira. Potem możemy karmić się przekładańcem z klasyki i względnych nowości. Jest tu i ciepły „Buntownik z wyboru” i niezapomniana „Ziemia obiecana”, ale i fantastyczna polska komedia „Atak paniki”. Dla tych co uciekają od komercji polecamy gorąco „Persepolis”.

Ale kino 13:50

„Romeo i Julia”

TV4 14:10

„Park Jurajski”

Kino Polska 14:30

„Ziemia obiecana”

Stopklatka 14:50

„Kate i Leopold”

Canal + 15:20

„Barry Seal: Król przemytu”

Ale kino 16:05

„Butch Cassidy i Sundance Kid”

Cinemax 2 16:45

„Buntownik z wyboru”

Cinemax 18:55

„Persepolis”

Cinemax 20:00

„Roman J. Israel”

HBO 20:10

„Mission: Impossible – Fallout”

HBO 21:00

„Atak paniki”

TNT 21:00

„Planeta małp”

TVP2 23:25

„Afera Thomasa Crowna”

Paramount Channel 2:35

„Depresja gangstera”

Lany Poniedziałek

Zmęczeni jedzeniem, czasem i rodziną uciekamy do filmu. A tu mamy dobre rozdanie oscarowe z „Lady Bird”, „The Florida Project” oraz „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”. Fani Gwiezdnych Wojen mają coś dla siebie, jak i fani „Blade Runnera”. A na koniec odważne i świetnie zrobione nowe polskie kino.

Cinemax 9:00

„Raport mniejszości”

Canal + Family 15:50

„Lady Bird”

Ale kino 16:15

„Świadek”

Cinemax 2 16:25

„The Florida Project”

Stopklatka 18:00

„Kosmiczne jaja”

Paramount Channel 18:10

„Rybki z ferajny”

TNT 18:40

„Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra”

Polsat 19:55

„Piękna i bestia”

Cinemax 20:00

„Blade Runner 2049”

Cinemax 2 20:30

„Fatalne zauroczenie”

HBO 2 21:00

„Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”

TV Puls 22:00

„Gladiator”

Canal + Family 22:45

„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”

Canal + 22:55

„Kamerdyner”

Canal + Family 00:40

„Wieża . Jasny dzień”