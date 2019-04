Nagrody Węże przyznawane są w 13 kategoriach, a są to m.in.: najgorszy aktor, aktorka, duet, występ poniżej talentu. Akademia docenia także reżyserów i scenarzystów, chybione filmy o ważnej tematyce, żenujące sceny w polskim kinie i takie efekty „specjalne”, złe plakaty oraz teledyski. Nominacje przyznawane są filmom, które w poprzednim roku kalendarzowym miały swoją oficjalną premierę kinową i były wyświetlane na otwartych biletowanych seansach. O wyborze nominowanych decydują członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, którą tworzą ludzie działający zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej kultury.

Węże 2019

Wielki Wąż:

Studniówk@ (reżyseria i produkcja Alessandro Leone) za ciężkostrawny produkt filmopodobny, od którego aż bije nieudolność. Ale, przyznajemy, bije także pasja do kina.

Najgorsza reżyseria:

Alessandro Leone - Studniówk@

Najgorszy scenariusz:

Ryszard Zatorski i Joanna Wilczewska - Pech to nie grzech

Żenujący film na ważny temat:

Dywizjon 303. Historia prawdziwa (reżyseria Denis Delic, producent Jacek Samojłowicz)

Najgorsza rola męska:

Mikołaj Roznerski – Pech to nie grzech

Najgorsza rola żeńska:

Agnieszka Fórmanowska – Studniówk@

Najgorszy duet na ekranie:

Agnieszka Fórmanowska i aparat Zenit – Studniówk@

Występ poniżej talentu:

Daniel Olbrychski – DJ

Najbardziej żenująca scena:

„Carpe Diem, Carpe Dick” - DJ

Efekt specjalnej troski:

Bieg do nieistniejącego myśliwca - Dywizjon 303. Historia prawdziwa

Najgorszy plakat:

Dywizjon 303. Historia prawdziwa

Najgorszy Teledysk:

Edyta Górniak „Tylko Ty” - Dywizjon 303, Historia prawdziwa

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

Juliet, Naked – Też go kocham

Popkulturalna Akademia Wszystkiego (PAW) liczy dziś blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni 1 kwietnia Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów) oraz we wrześniu MISIE (nagrody dla najlepszych dzieł polskiej kultury popularnej). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.