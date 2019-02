Nagrody Węże przyznawane są w 13 kategoriach, a są to m.in.: najgorszy aktor, aktorka, duet, występ poniżej talentu. Akademia docenia także reżyserów i scenarzystów, chybione filmy o ważnej tematyce, żenujące sceny w polskim kinie i takie efekty „specjalne”, złe plakaty oraz teledyski. Nominacje przyznawane są filmom, które w poprzednim roku kalendarzowym miały swoją oficjalną premierę kinową i były wyświetlane na otwartych biletowanych seansach. O wyborze nominowanych decydują członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, którą tworzą ludzie działający zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej kultury.

Największą liczbę nominacji do Węży 2019 otrzymały „Pech to nie grzech” (10 nominacji) oraz „Studniówk@” (9 nominacji). Nawet na trzy statuetki ma szanse Daniel Olbrychski, który uzyskał nominacje w kategoriach Najgorsza rola męska („Studniówk@”), Najgorszy duet na ekranie („DJ” - wspólnie z Mają Hirsch) oraz Występ poniżej talentu (podwójna nominacja za filmy „DJ” i „Studniówk@”).

Jak pisze Akademia PAW: Cieszymy się, że kolejny rok polskie kino nas nie zawodzi i pomimo światowych sukcesów nam również udaje się coś znaleźć. Czasem i w dobrym filmie coś ewidentnie kłuje w oczy jak np. plakat do głośnego "Kleru" Wojtka Smarzowskiego.

Kibicujemy polskiej kinematografii uważając, że Węże są dla niej swoistym wentylem bezpieczeństwa chroniącym przed popadnięciem w niebezpieczne samouwielbienie. Mamy nadzieję, że twórcy, podobnie jak my, traktują nasze nagrody pół żartem, pół serio.



Ogłoszenie zwycięzców tegorocznych Węży będzie miało miejsce tradycyjnie w Prima Aprilis, 1 kwietnia 2019.

Wielki Wąż:

DJ (reżyseria Alek Kort)

za przerażająco nieudolną próbę zmonetyzowania młodzieżowej mody.

Pech to nie grzech (reżyseria Ryszard Zatorski, producent Kazimierz Rozwałka)

za całkowicie nieśmieszną i nieromantyczną komedię romantyczną.

Serce nie sługa (reżyseria Filip Zylber, producenci Magdalena Cieślak, Ryszard Sibilski, Nina Terentiew, Agnieszka Odorowicz)

za nieumiejętny szantaż emocjonalny i ogólną mdłość.

Studniówk@ (reżyseria i produkcja Alessandro Leone)

za ciężkostrawny produkt filmopodobny, od którego aż bije nieudolność. Ale, przyznajemy, bije także pasja do kina.

Syn królowej śniegu (reżyseria Robert Wichrowski, producent Piotr Mikołajczak)

Mówiąc brutalnie – za robienie sobie jaj z tragedii.

Najgorsza reżyseria:

Alek Kort - DJ

Denis Delić - Dywizjon 303. Historia prawdziwa

Ryszard Zatorski - Pech to nie grzech

Alessandro Leone - Studniówk@

Robert Wichrowski - Syn królowej śniegu

Najgorszy scenariusz:

James Johnson-Carter i Alek Kort - DJ

Ryszard Zatorski i Joanna Wilczewska - Pech to nie grzech

Karolina Szablewska - Plan B

Karolina Szymczyk-Majchrzak - Serce nie sługa

Marta Leone i Alessandro Leone - Studniówk@

Żenujący film na ważny temat:

Dywizjon 303. Historia prawdziwa (reżyseria Denis Delic, producent Jacek Samojłowicz)

Gurgacz. Kapelan wyklętych (reżyseria Dariusz Walusiak)

Serce nie sługa (reżyseria Filip Zylber, producenci Magdalena Cieślak, Ryszard Sibilski, Nina Terentiew, Agnieszka Odorowicz)

Syn królowej śniegu (reżyseria Robert Wichrowski, producent Piotr Mikołajczak)

Najgorsza rola męska:

Piotr Adamczyk – Narzeczony na niby

Krzysztof Czeczot – Pech to nie grzech

Paweł Domagała – Serce nie sługa

Daniel Olbrychski – Studniówk@

Mikołaj Roznerski – Pech to nie grzech

Najgorsza rola żeńska:

Agnieszka Fórmanowska – Studniówk@

Roma Gąsiorowska – Serce nie sługa

Maja Hirsch – DJ

Marianna Januszewicz – Studniówk@

Barbara Kurdej-Szatan – Pech to nie grzech

Najgorszy duet na ekranie:

Maria Dębska i Krzysztof Czeczot – Pech to nie grzech

Agnieszka Fórmanowska i aparat Zenit – Studniówk@

Roma Gąsiorowska i Paweł Domagała – Serce nie sługa

Maja Hirsch i Daniel Olbrychski – DJ

Występ poniżej talentu:

Jan Englert – Miłość jest wszystkim

Robert Gonera – Studniówk@

Daniel Olbrychski – DJ

Daniel Olbrychski – Studniówk@

Najbardziej żenująca scena:

Przemowa woźnej – 7 uczuć

„Carpe Diem, Carpe Dick” - DJ

Puenta - Eter

Karma dla psów prezentowana zawsze nazwą do kamery - Pech to nie grzech

Efekt specjalnej troski:

Bieg do nieistniejącego myśliwca - Dywizjon 303. Historia prawdziwa

Niestarzenie się postaci - Kamerdyner

Echo myśli („Antymagnes dla facetów”) - Pech to nie grzech

Najgorszy plakat:

DJ

Dywizjon 303. Historia prawdziwa

Katyń. Ostatni świadek

Kler

Serce nie sługa

Plakat do filmu "Kler" / Materiały prasowe

Najgorszy Teledysk:

Edyta Górniak „Tylko Ty” - Dywizjon 303, Historia prawdziwa

Kortez „Stare drzewa” - Kamerdyner

Grzegorz Hyży „Pech to nie grzech” – Pech to nie grzech

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

BlackKklanksman - Czarne bractwo BlacKKKlansman

Call Me by Your Name – Tamte dni, tamte noce

Finding Your Feet - Do zakochania jeden krok

Juliet, Naked – Też go kocham

The Leisure Seeker - Ella i John

Molly’s Game - Gra o wszystko