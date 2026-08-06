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Bohater kultowego serialu powraca w nowym filmie. Będą napisy czy tylko dubbing?

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru"
"Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru"/Materiały prasowe
Magiczny świat Awatara powraca. Nowy film "Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru" oparty na kultowym serialu będzie można oglądać w Polsce jeszcze w sierpniu na jednej z popularnych platform streamingowych. Fani dopytują, czy nowa produkcja będzie dostępna tylko w wersji z dubbingiem, czy również z napisami. Znamy odpowiedź. Na którym serwisie i kiedy nastąpi polska premiera filmu?

Film "Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru" ("Avatar Aang: The Last Airbender") będzie można oglądać w Polsce od 22 sierpnia na platformie SkyShowtime – w wersji z napisami lub dubbingiem do wyboru.

O czym jest film?

Nowa produkcja, oparta na kultowym serialu animowanym autorstwa Michaela Dante DiMartino i Bryana Konietzki, opowiada o Awatarze Aangu, ostatnim władcy wiatru. Odkrywa on istnienie starożytnej mocy, która może ocalić jego kulturę przed zagładą. Wraz z przyjaciółmi wyrusza na poszukiwania, aby odnaleźć ją, zanim moc wpadnie w niepowołane ręce i zagrozi pokojowi, na który wszyscy tak ciężko pracowali.

Oryginalna obsada głosowa

W oryginalnej obsadzie głosowej filmu w głównych rolach znaleźli się Eric Nam (Aang), Dave Bautista (Tagah), Jessica Matten (Katara), Román Zaragoza (Sokka), Steven Yeun (Zuko) oraz Dionne Quan (Toph). W pozostałych rolach występuj: Freida Pinto, Ke Huy Quan, Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Ronny Chieng i Ken Jeong. Z kolei Dee Bradley Baker ponownie użycza głosu postaciom ukochanych zwierząt Aanga – Appy i Momo.

Polski dubbing

W polskiej obsadzie głosowej usłyszymy w rolach głównych Jana Sałasińskiego (Aang), Wojciecha Żołądkowicza (Tagah), Małgorzatę Kozłowską (Katara), Karola Osentowskiego (Sokka), Michała Klawitera (Zuko) oraz Zuzannę Bernat (Toph). Polską obsadę uzupełniają Lidia Sadowa, Waldemar Barwiński, Martin Fitch, Marta Markowicz-Dziarkowska, Karolina Kalina-Bulcewicz, Tymon Bitkowski, Zbigniew Dziduch, Dawid Dziarkowski, Bartosz Martyna, Cezary Nowak, Szymon Roszak, Paweł Szczęsny i Wojciech Machnicki.

Kto stoi za filmem?

Reżyserką filmu "Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru" jest Lauren Montgomery, a współreżyserami – Steve Ahn i William Mata. Za produkcję odpowiadają Latifa Ouaou, Maryann Garger, Bryan Konietzko oraz Michael Dante DiMartino. Scenariusz napisali Tim Hedrick i Christopher Yost na podstawie historii stworzonej przez Bryana Konietzkę, Michaela Dante DiMartino, Tima Hedricka i Kennetha Lina. Dystrybutorem filmu jest Paramount Global Content Distribution.

Dostępność seriali

W SkyShowtime można również zobaczyć trzy sezony serialu animowanego z 2005 roku "Awatar: Legenda Aanga" ("Avatar: The Last Airbender") oraz serial "Legenda Korry" ("The Legend of Korra").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimeserial animowanykultowy serialawatar
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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