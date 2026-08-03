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Kultowy serial wrócił. Dwukrotny skok jakości

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"The Walking Dead: Dead City"
"The Walking Dead: Dead City"/Materiały prasowe
Kultowy serial "The Walking Dead: Dead City" powrócił z kolejnym sezonem, skupionym wokół jednej z bardziej skomplikowanych relacji w uniwersum żywych trupów. Gdzie można oglądać drugi odcinek trzeciego sezonu uwielbianego hitu, w którym stawka wciąż rośnie, a sojusz z wrogiem okazuje się dla bohaterów jedyną szansa na przetrwanie?

Drugi odcinek trzeciego sezonu serialu "The Walking Dead: Dead City" można śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ od dziś, 3 sierpnia, równolegle ze światową premierą.

Dwukrotny skok jakości

Co ciekawe, trzeci sezon jest nie tylko najlepiej ocenianym sezonem z dotychczasowym, ale wręcz dwukrotnie przewyższającym jakością poprzednika. O ile bowiem sezon pierwszy zebrał 80 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes, tak sezon drugi rozczarował, gromadząc jedynie 56 proc. Tymczasem sezon trzeci podwaja ten wynik do pełnych 100 proc.!

O czym jest trzeci sezon?

Maggie i Negan, doświadczeni wspólnymi zmaganiami w owładniętym przez apokalipsę Nowym Jorku, jednoczą się po raz kolejny. Manhattan jeszcze nigdy nie był tak niebezpieczny. Oprócz znanych im dotąd wyzwań, bohaterowie zmuszeni są stawić czołowa kolejnym zagrożeniom. Odkładają na bok dawną nienawiść, głębokie urazy i krwawą przeszłość, by wspólnymi siłami zbudować, pierwszą od czasu wybuchu apokalipsy, dobrze prosperującą społeczność w sercu zrujnowanego Manhattanu. Czy mroczna przeszłość Negana i nieufność Maggie ostatecznie sprowadzą zagładę na wszystko, co z takim trudem udało im się stworzyć?

Kto występuje w trzecim sezonie?

W rolach głównych niezmiennie pojawi się doceniony duet aktorski: nominowana do nagród Lauren Cohan jako niezłomna Maggie oraz charyzmatyczny Jeffrey Dean Morgan w roli uwielbianego przez fanów Negana.

Do obsady w trzecim sezonie serialu dołączyli Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim i Michael Emery.

Kto stoi za serialem?

Producentami wykonawczymi serialu "The Walking Dead: Dead City" są Scott M. Gimple (Chief Content Officer of "The Walking Dead" Universe), showrunner Seth Hoffman, a także Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath i Colin Walsh.

Dwa pierwsze sezony

Dla tych, którzy chcą nadrobić zaległości lub odświeżyć pamięć przed lipcowymi emocjami, CANAL+ oferuje w swojej bibliotece dwa pierwsze sezony serii. Oba spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem fanów, którzy chwalili produkcję za gęsty, klaustrofobiczny klimat oraz świetną ewolucję skomplikowanej relacji głównych bohaterów. W pierwszym fabuła skupiała się wokół desperackiej misji Maggie, której syn, Hershel, został porwany przez tajemniczego Chorwata. Aby go odzyskać, kobieta musiała sprzymierzyć się ze swoim największym wrogiem, Neganem, zabójcą jej męża. Drugi sezon podbił stawkę, wikłając bohaterów w brutalną wojnę o wpływy nad nowojorskimi frakcjami i surowcami energetycznymi.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+kultowy serialtrzeci sezonThe Walking Dead
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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