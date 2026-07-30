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Nowy thriller akcji. Obsada rzuca na kolana – i to dosłownie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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"Bogaci i martwi"
"Bogaci i martwi"/Kino Świat
Do sieci trafił zwiastun nowego thriller akcji "Bogaci i martwi", który zachwyca gwiazdorską obsadą – w filmie wystąpiła gwiazda "Furiosy" i "Lucky" Anya Tylor-Joy, znany jako "Kapitan Ameryka" Chris Evans, latynoska piękność Salma Hayek, niezrównany John Malkovich, idol francuskiego kina Vincent Cassel oraz jedna z najbardziej wpływowych artystek sceny muzycznej Charlie XCX. Kiedy premiera w Polsce?

Film "Bogaci i martwi" ("Sacrifice") trafi do polskich kin już 21 sierpnia.

Kto stoi za filmem?

Za ten bezkompromisowy miks thrillera akcji z satyrą na współczesny świat celebrytów, polityki i ekologii odpowiadają scenarzysta hitowego serialu "Sukcesja" Will Arbery i jeden z najbardziej bezkompromisowych europejskich twórców, reżyser Romain Gavras ("Athena", "The World Is Yours").

Za produkcją stoją m.in. Giorgos Karnavas, twórca nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes i nominowanego do Oscara "W trójkącie", oraz Klaudia Śmieja-Rostworowska – twórczyni nagrodzonego Złotymi Lwami w Gdyni "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Anya Taylor-Joy ("Furiosa", "Lucky", "Gambit królowej"), Chris Evans ("Kapitan Ameryka", "Na noże", "Materialiści"), Salma Hayek ("Dom Gucci", "Frida", "Od zmierzchu do świtu"), Vincent Cassel ("Nienawiść", "Czarny łabędź", "Historie równoległe") oraz John Malkovich ("Być jak John Malkovich", "Con Air - Lot skazańców", "Niebezpieczne związki") i Charlie XCX ("Erupcja").

O czym jest film?

Podczas luksusowej gali charytatywnej spotykają się największe nazwiska ze świata filmu, biznesu i mediów. Wśród nich jest gwiazdor kina akcji Mike Tyler (Chris Evans), który próbuje odbudować swój wizerunek, oraz miliarder Ben Bracken (Vincent Cassel) z żoną (Salma Hayek), promujący kontrowersyjne przedsięwzięcie wydobywcze. Nieoczekiwanie atmosfera zmienia się jednak o 180 stopni, gdy na scenę wkracza Joan (Anya Taylor-Joy) – charyzmatyczna przywódczyni grupy uzbrojonych aktywistów, która dosłownie rzuca na kolana członków śmietanki towarzyskiej. Od tej pory luksusowy bankiet przeobraża się w grę na śmierć i życie, podczas której celebryci zostaną zmuszeni do konfrontacji nie tylko z fanatyzmem napastników, ale też z własną hipokryzją i egoizmem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Anya Taylor-JoyVincent CasselChris EvansSalma Hayek
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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