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Serial o życiu polskich influencerek. Tego nie widać w mediach społecznościowych

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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"Girls of Warsaw"
"Girls of Warsaw"/Materiały prasowe
Ujawniono datę premiery nowego polskiego serialu dokumentalnego "Girls of Warsaw". Do grona bohaterek serialu, obok Jessiki Mercedes i Klaudii Sadownik, dołączyły jakiś czas temu Angelika Trochonowicz, szerzej znana jako Andziaks, oraz Ola Nowak – przyjaciółki, które od lat należą do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich twórczyń internetowych. Gdzie i kiedy będzie można oglądać serial?

Wszystkie odcinki serialu "Girls of Warsaw" pojawią się na platformie Prime Video już 18 września 2026 roku.

O czym będzie serial?

W sześcioodcinkowym serialu widzowie zobaczą nie tylko świat znany z Instagrama, YouTube'a czy TikToka, ale przede wszystkim kulisy życia czołowych polskich influencerek – emocje, wyzwania  oraz codzienność, których na co dzień nie widać w starannie wyselekcjonowanych treściach publikowanych w sieci. Kamery będą towarzyszyć bohaterkom zarówno w codziennej pracy  i obowiązkach, jak i w momentach, które zwykle pozostają poza zasięgiem milionów obserwatorów.

Kto występuje w serialu?

Wcześniej ogłoszono nazwiska Jessiki Mercedes i Klaudii Sadownik. Listę bohaterek serialu zamykają Andziaks i Ola Nowak. Andziaks to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek lifestyle'owych, która od lat dzieli się z odbiorcami swoim życiem prywatnym, podróżami i macierzyństwem, budując wokół siebie zaangażowaną społeczność. Z kolei Ola Nowak to twórczyni internetowa i osobowość medialna znana z  treści związanych z modą, urodą i codziennym życiem. Z mediami społecznościowymi związana jest nieprzerwanie od 2015 roku.

"Girls of Warsaw" opowie o fenomenie jednej z najbardziej fascynujących, a zarazem niejednoznacznych i niezrozumianych współcześnie profesji. Serial z bliska przyjrzy się codzienności kobiet żyjących „na widoku”, pod nieustanną presją milionów obserwatorów. Kamera będzie towarzyszyć im zarówno  w momentach spektakularnych sukcesów, jak i w chwilach zwątpienia, zmęczenia czy samotności – emocji i wydarzeń, których na co dzień nie widać w mediach społecznościowych.

Kto stoi za serialem?

Producentem serialu dla Prime Video jest Papaya Films. To kolejna współpraca Prime Video i Papaya Films po produkcjach dokumentalnych "Lewandowski – Nieznany", "Kuba", "Szczęsny" oraz serialu o Dorocie Rabczewskiej – "Doda". Producentem serialu jest Kacper Sawicki, a showrunnerką – Magda Smoleńska.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialPrime Videoinfluencerkaola nowak
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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