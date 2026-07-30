Serial o życiu polskich influencerek. Tego nie widać w mediach społecznościowych

Wszystkie odcinki serialu "Girls of Warsaw" pojawią się na platformie Prime Video już 18 września 2026 roku.

O czym będzie serial?

W sześcioodcinkowym serialu widzowie zobaczą nie tylko świat znany z Instagrama, YouTube'a czy TikToka, ale przede wszystkim kulisy życia czołowych polskich influencerek – emocje, wyzwania oraz codzienność, których na co dzień nie widać w starannie wyselekcjonowanych treściach publikowanych w sieci. Kamery będą towarzyszyć bohaterkom zarówno w codziennej pracy i obowiązkach, jak i w momentach, które zwykle pozostają poza zasięgiem milionów obserwatorów.

Kto występuje w serialu?

Wcześniej ogłoszono nazwiska Jessiki Mercedes i Klaudii Sadownik. Listę bohaterek serialu zamykają Andziaks i Ola Nowak. Andziaks to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek lifestyle'owych, która od lat dzieli się z odbiorcami swoim życiem prywatnym, podróżami i macierzyństwem, budując wokół siebie zaangażowaną społeczność. Z kolei Ola Nowak to twórczyni internetowa i osobowość medialna znana z treści związanych z modą, urodą i codziennym życiem. Z mediami społecznościowymi związana jest nieprzerwanie od 2015 roku.

"Girls of Warsaw" opowie o fenomenie jednej z najbardziej fascynujących, a zarazem niejednoznacznych i niezrozumianych współcześnie profesji. Serial z bliska przyjrzy się codzienności kobiet żyjących „na widoku”, pod nieustanną presją milionów obserwatorów. Kamera będzie towarzyszyć im zarówno w momentach spektakularnych sukcesów, jak i w chwilach zwątpienia, zmęczenia czy samotności – emocji i wydarzeń, których na co dzień nie widać w mediach społecznościowych.

Kto stoi za serialem?

Producentem serialu dla Prime Video jest Papaya Films. To kolejna współpraca Prime Video i Papaya Films po produkcjach dokumentalnych "Lewandowski – Nieznany", "Kuba", "Szczęsny" oraz serialu o Dorocie Rabczewskiej – "Doda". Producentem serialu jest Kacper Sawicki, a showrunnerką – Magda Smoleńska.