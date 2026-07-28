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Najlepszy film SF w historii powraca jako serial. Tych informacji wypatrywały miliony

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
53 minut temu
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Hunter Schafer w serialu "Blade Runner 2099"
Hunter Schafer w serialu "Blade Runner 2099"/Materiały prasowe
Ujawniono datę premiery i zaprezentowano teaserowy zwiastun wyczekiwanego od lat serialu "Blade Runner 2099", stanowiącego bezpośrednią kontynuację kultowego "Łowcy androidów" oraz jego następcy, kinowego hitu "Blade Runner 2049", nastąpi w 2026 roku. Serial miał powstać już wcześniej, jednak plany filmowcom pokrzyżowała pandemia COVID-19. Gdzie i kiedy będzie można oglądać murowany hit?

Wszystkie osiem odcinków "Blade Runner 2099" pojawi się 25 listopada 2026 roku na platformie Prime Video.

O czym jest serial?

Serial "Blade Runner 2099" stanowi bezpośrednią kontynuację adaptacji opowiadania Philipa K. Dicka, czyli kultowego "Łowcy androidów" ("Blade Runner") z 1982 roku, z niezapomnianą rolą Harrisona Forda, oraz jego sequela z 2017 roku – "Blade Runnera 2049" z 2017 roku, z Ryanem Goslingiem w roli głównej.

Akcja serialu, co wynika już z tytułu, rozgrywa się pięćdziesiąt lat po wydarzeniach ukazanych w "Blade Runnerze "2049" i kontynuuje opowieść o świecie, w którym granice między człowieczeństwem a sztuczną inteligencją stają się coraz bardziej płynne. Tym razem fabuła będzie się koncentrować wokół dwóch uwikłanych w spisek bohaterek: Cory – kobiety zmuszonej do przyjęcia nowej tożsamości w walce o przyszłość brata – oraz Olwen – replikantki świadomej zbliżającego się kresu swojego istnienia.

Pięćdziesiąt lat po wydarzeniach z filmu "Blade Runner 2049" Los Angeles odrodziło się – jednak nie dzięki ludzkości. Cora, ścigana uciekinierka, podejmuje próbę zakończenia życia w ucieczce, przyjmując po raz ostatni nową tożsamość – Blade Runnera. Zmuszona do współpracy z Olwen, replikantką, której zostało zaledwie kilka dni życia, rozpoczyna pościg za zbiegiem skrywającym prawdę mogącą doprowadzić do upadku kruchego porządku ich miasta.

Kto występuje w serialu?

W roli Cory występuje Hunter Schafer, transpłciowa gwiazda serialu "Euforia", horroru "Kukułka", czarnej komedii "Rodzaje życzliwości" i przygodowej superprodukcji SF "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", zaś w Olwen wciela się zdobywczyni Oscara Michelle Yeoh ("Wicked", "Wszystko wszędzie naraz", "Przyczajony tygrys, ukryty smok").

W obsadzie są także Tom Burke ("Szpiedzy", "Furiosa: Saga Mad Max", "Tylko Bóg wybacza"), Dimitri Abold ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Czarodziejski flet", "Lekarka z rajskiej wyspy"), Lewis Gribben ("T2: Trainspotting", "Chłopiec nie wiadomo skąd", "Czarne lustro") i Wil Coban ("Sandman", "Ósemka ze sternikiem", "Liga sprawiedliwości").

W rolach gościnnych występują Katelyn Rose Downey ("Zakonnica II"), Daniel Rigby ("Buntowniczka Nell"), Johnny Harris ("Dżentelmen w Moskwie"), Amy Lennox ("Only Child"), Sheila Atim ("Królowa wojownik"), Matthew Needham ("Ród Smoka") oraz Maurizio Lombardi ("Ripley").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu "Blade Runner 2099" jest Silka Luisa ("Lśniące dziewczyny", "Halo", "Strange Angel"), zaś wśród producentów wykonawczych znaleźli się twórca uznawanego przez wielu za najlepszy film SF w historii oryginału – Ridley Scott ("Gladiator", "Obcy - 8. pasażer Nostromo", "Thelma i Louise") oraz Andrew Kosove, Broderick Johnson i Michael Green.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime Videonowy serialBlade Runner 2099Michelle Yeoh
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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