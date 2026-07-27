Przełomowa umowa Netflixa z polskimi filmowcami. Chodzi o tantiemy

W wyniki porozumienie pierwsze wypłaty mają trafić do polskich filmowców jeszcze w tym roku.

Nowy rozdział współpracy

"Podpisana umowa otwiera nowy rozdział współpracy pomiędzy Netflixem a SFP-ZAPA i obejmuje okres od momentu wejścia w życie przepisów wprowadzających prawo twórców do uzupełniającego wynagrodzenia od dystrybucji utworów w serwisach VOD, czyli od września 2024 roku do końca 2026 roku" – informuje Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami serwisy streamingowe takie jak Netflix odprowadzają tantiemy należne współtwórcom utworów audiowizualnych do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – w tym przypadku SFP-ZAPA. Organizacja ta następnie przekazuje środki reprezentowanym przez siebie twórcom" – dodaje organizacja.

Rezultat wieloletnich działań

Porozumienie to jest efektem wieloletnich działań SFP-ZAPA na rzecz wprowadzenia ustawowego prawa do wynagrodzenia za eksploatację filmów i seriali w streamingu. Jego zawarcie pokazuje także, że możliwe jest wypracowanie rozwiązań pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania a globalnymi serwisami VOD, zapewniających skuteczne wykonywanie praw twórców. Choć w procesie legislacyjnym różniliśmy się wielu kwestiach, po wejściu w życie nowych przepisów Netflix niezwłocznie przystąpił do negocjacji i po miesiącach intensywnych rozmów osiągnęliśmy porozumienie, które tworzy podstawy dalszej współpracy. Cieszę się, że Netflix dołączył do grona partnerów SFP-ZAPA regulujących tantiemy na rzecz chronionych przez nas twórców – mówi Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.

Netflix: To dla nas kluczowe

Dla Netflixa adekwatne i sprawiedliwe wynagradzanie twórców i artystów od zawsze było sprawą kluczową. Od ponad 10 lat inwestujemy w polską kulturę i rynek audiowizualny. Oferowaliśmy, oferujemy i dalej będziemy oferować jak najlepsze warunki do realizacji kreatywnych wizji polskich twórców filmów i seriali, bo dzięki temu na ekrany mogą trafiać dziesiątki nowych, porywających historii. Cieszymy się, że dzięki porozumieniu SFP-ZAPA już wkrótce wypłaci dodatkowe wynagrodzenia twórcom produkcji dostępnych w serwisie Netflix – wyznaje Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Netflix oraz SFP-ZAPA będą kontynuować współpracę, wypracowując warunki porozumienia na kolejne lata" – czytamy w komunikacie polskich filmowców.

Czym jest SFP-ZAPA?

Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych jest jedną z największych w Europie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi do utworów audiowizualnych. Reprezentuje w Polsce prawa setek tysięcy twórców i producentów filmowych. Jednym z najważniejszych obszarów działalności SFP-ZAPA jest właściwa identyfikacja dzieł audiowizualnych, pozwalająca na szybkie wypłaty należnych autorom i producentom tantiem.

Czym jest Netflix?

Netflix to czołowa platforma streamingowa w skali globalnej i jeden z największych na świecie serwisów rozrywkowych. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali, gier oraz programów na żywo w różnych językach. Użytkownicy mogą swobodnie uruchamiać, zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie o każdej porze i w dowolnym miejscu, a także zmienić plan w dowolnym momencie.