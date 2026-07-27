Wyczekiwany serial kryminalny w streamingu. Zwiastun odtworzono 10 milionów razy

Pierwsze trzy odcinki serialu "Obsesja" ("Furious") są dostępne od dziś, 27 lipca, na platformie Disney+.

Kto stoi za serialem?

Twórczynią, producentką wykonawczą i główną scenarzystką serialu zainspirowanego dreszczowcem "Czarna wdowa" z 1987 roku jest Elizabeth Meriwether ("Zepsuta krew", "Rodzice nie do pary", "Jess i chłopaki"). Za kamerą stanął Brian Kirk ("21 mostów", "Gra o tron", "Luther", "Dzień szakala").

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Emmy Rossum ("Upiór w operze", "Pojutrze", "Shameless: Niepokorni"), której partnerują Scoot McNairy ("Człowiek w ogniu", "Kompletnie nieznany", "Operacja Argo"), Jake Lacy ("To jej wina", "Biały Lotos", "Carol") i Lola Petticrew ("Nic nie mówi", "Jednym z głosem", "Randki z Amber").

O czym jest serial?

Serial przedstawia historię agentki FBI, Alice Black (Emmy Rossum), która poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.