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Wyczekiwany serial kryminalny w streamingu. Zwiastun odtworzono 10 milionów razy

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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"Obsesja"
"Obsesja"/Materiały prasowe
Na jednej z popularnych platform streamingowych dostępnych w Polsce zadebiutował właśnie wyczekiwany serial kryminalny "Obsesja" ("Furious"). Już sam zwiastun produkcji odtworzono ponad 10 milionów razy, co znaczy, że zainteresowanie jest ogromne. Abonenci serwisu dostają na start od razu trzy odcinki. Gdzie można oglądać nowy serial?

Pierwsze trzy odcinki serialu "Obsesja" ("Furious") są dostępne od dziś, 27 lipca, na platformie Disney+.

Kto stoi za serialem?

Twórczynią, producentką wykonawczą i główną scenarzystką serialu zainspirowanego dreszczowcem "Czarna wdowa" z 1987 roku jest Elizabeth Meriwether ("Zepsuta krew", "Rodzice nie do pary", "Jess i chłopaki"). Za kamerą stanął Brian Kirk ("21 mostów", "Gra o tron", "Luther", "Dzień szakala").

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Emmy Rossum ("Upiór w operze", "Pojutrze", "Shameless: Niepokorni"), której partnerują Scoot McNairy ("Człowiek w ogniu", "Kompletnie nieznany", "Operacja Argo"), Jake Lacy ("To jej wina", "Biały Lotos", "Carol") i Lola Petticrew ("Nic nie mówi", "Jednym z głosem", "Randki z Amber").

O czym jest serial?

Serial przedstawia historię agentki FBI, Alice Black (Emmy Rossum), która poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnydisney+obsesjaJake Lacy
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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