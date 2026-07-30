Ukryty hit streamingu. Jeden z najpiękniejszych romansów ostatnich lat

Film "Song Sung Blue" jest dostępny na platformie streamingowej SkyShowtime.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował według własnego scenariusza Craig Brewer ("Książę w Nowym Jorku 2", "Nazywam się Dolemite", "Pod prąd"). Inspiracją do powstania filmu był nagradzany dokument Grega Kohsa z 2008 roku. To nie tylko piękna historia romantyczna, ale również wzruszająca opowieść o sile muzyki i o dorobku Neila Diamonda, który na zawsze zapisał się w dziejach muzyki.

Kto występuje w filmie?

W głównych rolach w tym pełnym emocji romansie zobaczymy Hugh Jackmana ("Robin Hood: Koniec legendy", "Sprawiedliwość owiec", "Logan: Wolverine") i Kate Hudson ("U progu sławy", "Jak stracić chłopaka w 10 dni", "Nie wszystko złoto, co się świeci"). Za swoją kreację Hudson otrzymała nominację do Oscara, Złotego Globu oraz SAG.

W filmie występują również Michael Imperioli ("Rodzina Soprano", "Mordercze lato", "Chłopcy z ferajny"), Ella Anderson ("Niebezpieczny Henryk", "Młody Sheldon", "Szklany zamek"), Mustafa Shakir ("Miłość boli", "Randka, bez odbioru", "Wyzwolenie") i piosenkarka King Princess ("Dziewięcioro nieznajomych").

O czym jest film?

Film pokazuje niesamowitą historię Mike'a (Hugh Jackman) i Claire (Kate Hudson) – dwojga pechowych, rozwiedzionych muzyków, którzy udowadniają, że nigdy nie jest za późno na znalezienie miłości i podążanie za marzeniami. Zakładają zespół Lightning and Thunder grający covery Neila Diamonda. Zaczynają w przydomowym garażu, występują w podrzędnych barach, po czym niespodziewanie zyskują popularność w rodzinnym mieście. Gdy dochodzi do tragedii, ich wzajemna miłość i pasja do muzyki dają im siłę, by przezwyciężyć przeciwności losu, na nowo odnaleźć nadzieję i inspirować wszystkich wokół siebie.