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Zbliża się ekranizacja słynnego komiksu. To jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali roku

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
41 minut temu
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Aaron Pierre i Kyle Chandler w serialu "Latarnie"
Aaron Pierre i Kyle Chandler w serialu "Latarnie"/Materiały prasowe
Nadchodzi jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali roku. "Latarnie" to ekranizacja słynnego komiksu DC "Zielona Latarnia". Właśnie ujawniono pierwszy pełny zwiastun produkcji. W rolach głównych w adaptacji występują Kyle Chandler, Aaron Pierre i Kelly Macdonald. Kiedy i gdzie będzie można oglądać nowy serial?

Premiera ośmioodcinkowego serialu "Latarnie" nastąpi w poniedziałek, 17 sierpnia o godz. 20:00 na antenie HBO oraz na platformie HBO Max.

Kto stoi za serialem?

Pilot serialu "Latarnie" został napisany wspólnie przez Chrisa Mundy'ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga, którzy są współtwórcami serialu. Chris Mundy pełni funkcję showrunnera.

Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował James Hawes, a do reżyserii zostali również zaproszeni Stephen Williams, Geeta Vasant Patel i Alik Sakharov. Producentami wykonawczymi serialu są Chris Mundy, Damon Lindelof, James Gunn, Peter Safran, Tom King, Ron Schmidt i James Hawes.

Serial oparty jest na postaciach z komiksów DC z serii "Zielona Latarnia".

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson oraz Jasmine Cephas Jones.

O czym jest serial?

Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, podczas gdy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w sercu Ameryki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy serialHBO MAXKyle Chandlerlatarnie
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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