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Adaptacja uwielbianej powieści. Ten serial z czasem zyskuje na jakości

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"Percy Jackson i bogowie olimpijscy"
"Percy Jackson i bogowie olimpijscy"/Materiały prasowe
Oparty na "Klątwie Tytana", trzecim tomie uwielbianej, bestsellerowej serii Ricka Riordana, nowy sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" przynosi kolejną pełną akcji przygodę. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Gdzie i kiedy będziemy mogli oglądać trzeci sezon serialowego hitu?

Dwa pierwsze odcinki trzeciego sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" zadebiutują 20 listopada na platformie Disney+, a kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

O czym jest trzeci sezon?

Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej – Percy musi zmierzyć się z nagłym zniknięciem Annabeth oraz zbliżającym się spełnieniem Wielkiej Przepowiedni przekazanej przez Wyrocznię Delficką, która zadecyduje o losach Olimpu. Zgodnie z przepowiednią, jedno z dzieci Wielkiej Trójki ma doprowadzić Olimp do jeszcze większej chwały lub przyczynić się do jego upadku, ryzykując przy tym własne życie.

Kto występuje w trzecim sezonie?

W drugim sezonie w rolach głównych występują Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn i Daniel Diemer. W rolach powracających i gościnnych na ekranie pojawiają się m.in. Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt i Toby Stephens.

Kto stoi za trzecim sezonem?

Stworzony przez Ricka Riordana i Jonathana E. Steinberga drugi sezon serialu wyprodukowali Steinberg i Dan Shotz, a także Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein z The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell z The Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler i Sarah Watson.

Serial zyskujący na jakości

Trzeci sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" został nakręcony w Vancouver. Tymczasem widzowie mogą ponownie zanurzyć się w emocjach dwóch dotychczasowych sezonów, które są dostępne w całości na platformie Disney+.

Wygląda na to, że serial z czasem tylko zyskuje na jakości – pierwszy sezon "Percy'ego Jacksona" zebrał i tak już imponujące 95 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes, podczas gdy sezon drugi ma pełne 100 proc. pozytywnych recenzji.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serialtrzeci sezondisney+Percy Jackson i bogowie olimpijscy
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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