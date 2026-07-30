Adaptacja uwielbianej powieści. Ten serial z czasem zyskuje na jakości

Dwa pierwsze odcinki trzeciego sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" zadebiutują 20 listopada na platformie Disney+, a kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

O czym jest trzeci sezon?

Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej – Percy musi zmierzyć się z nagłym zniknięciem Annabeth oraz zbliżającym się spełnieniem Wielkiej Przepowiedni przekazanej przez Wyrocznię Delficką, która zadecyduje o losach Olimpu. Zgodnie z przepowiednią, jedno z dzieci Wielkiej Trójki ma doprowadzić Olimp do jeszcze większej chwały lub przyczynić się do jego upadku, ryzykując przy tym własne życie.

Kto występuje w trzecim sezonie?

W drugim sezonie w rolach głównych występują Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn i Daniel Diemer. W rolach powracających i gościnnych na ekranie pojawiają się m.in. Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt i Toby Stephens.

Kto stoi za trzecim sezonem?

Stworzony przez Ricka Riordana i Jonathana E. Steinberga drugi sezon serialu wyprodukowali Steinberg i Dan Shotz, a także Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein z The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell z The Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler i Sarah Watson.

Serial zyskujący na jakości

Trzeci sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" został nakręcony w Vancouver. Tymczasem widzowie mogą ponownie zanurzyć się w emocjach dwóch dotychczasowych sezonów, które są dostępne w całości na platformie Disney+.

Wygląda na to, że serial z czasem tylko zyskuje na jakości – pierwszy sezon "Percy'ego Jacksona" zebrał i tak już imponujące 95 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes, podczas gdy sezon drugi ma pełne 100 proc. pozytywnych recenzji.