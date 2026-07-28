Adaptacja kultowej powieści. Po tej roli aktor dorówna sławą swojej dziewczynie?

Serial "Neuromancer" liczy 10 odcinków i powstał dla platformy Apple TV+, na której zadebiutuje 22 stycznia 2027 roku.

"Neuromancer". Kim jest Callum Turner?

Callum Turner to 36-letni brytyjski aktor. Karierę zaczynał od modelingu, a rozgłos zaczął zdobywać po rolach w filmach "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnica Dumbledore'a" i "Ósemka ze sternikiem".

Światową sławę przyniosła aktorowi jedna z głównych ról w serialu Apple TV+ "Władcy przestworzy". Zapewne jednak w nie mniejszym stopniu popularności Turnera przysłużył się związek z megagwiazdą pop Duą Lipą.

"Neuromancer". Kto stoi za serialem?

Powieść Gibsona zaadaptowali Graham Roland ("Jack Ryan") i JD Dillard ("Towarzysze broni"). Ponadto Roland jest showrunnerem, zaś Dillard wyreżyserował odcinek pilotażowy.

We wspólnym oświadczeniu przytaczanym przez serwis Deadline w kwietniu 2024 roku twórcy pisali, że są "niesamowicie podekscytowani możliwością realizacji tego kultowego dzieła dla Apple TV+".

"Odkąd zaprzyjaźniliśmy się przed niespełna dekadą, szukaliśmy czegoś, przy czym moglibyśmy połączyć siły, zatem ta współpraca jest spełnieniem marzeń. Neuromancer zainspirował wiele późniejszych dzieł science fiction i nie możemy się doczekać, aby wprowadzić telewidzów w cyberpunkowy świat Gibsona" - czytaliśmy.

Callumowi Turnerowi na ekranie partnerować będą Briana Middleton ("Historia dźwięku", "Oszustwo", "Bar dobrych ludzi"), André De Shields ("Podżegacze", "Krytyczna terapia", "Tick, tick... Boom!"), Marc Menchaca ("Ranczo Duttonów", "Odrzuceni", "Ozark"), William Franklyn-Miller ("Młody Waszyngton", "Wyspa ocalonych", "Medyceusze: Władcy Florencji"), Peter Sarsgaard ("Pierwsza strona", "Powrót do Garden State", "Kinsey") oraz Max Irons ("Młody Sherlock", "Trzy dni Kondora", "Żona").

"Neuromancer". Ikona gatunku cyberpunk

"Neuromancer", debiutancka powieść Gibsona z 1984 roku, stanowi zarazem pierwszą część tzw. Trylogii Ciągu, w skład której wchodzą jeszcze "Graf Zero" i "Mona Liza Turbo".

Amerykański pisarz zdobył za swój debiut wiele prestiżowych wyróżnień, takich jak Nebula, Hugo czy Nagroda im. Philipa K. Dicka.

Bohaterem dystopii jest haker imieniem Case (jego zagra Callum Turner), który okrada dawnych pracodawców, a ci wstrzykują mu radziecką mykotoksynę, tak aby nigdy nie mógł wejść do wirtualnego świata.

"Neuromancer". Kim jest William Gibson?

William Gibson jest uważany za ojca cyberpunku. Pisarz stworzył słowo "cybeprzestrzeń" oraz opisał koncepcję internetu i wirtualnej rzeczywistości na długo przed ich powstaniem.

Poza cenioną twórczością w dziedzinie literatury science fiction autor pisuje również scenariusze – m.in. do takich hitów, jak "Obcy 3", "Johnny Mnemonic" czy dwa odcinki serialu "Z archiwum X".