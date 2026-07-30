Dramat stojący za arcydziełem literatury. Adaptacja bestsellera tylko dla tych abonentów

"Hamnet" trafił do polskich kin 23 stycznia, po kilku miesiącach znalazł się w ofercie wypożyczalni VOD, zaś od 24 sierpnia film będą mogli oglądać abonenci platformy streamingowej SkyShowtime.

O czym jest film?

Film na podstawie bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell opowiada o miłości Williama Szekspira i jego żony Agnes oraz o śmierci ich syna, tytułowego Hamneta w XVI wiecznej Anglii. Tragedia rodzinna staje się w filmie źródłem artystycznej inspiracji do napisania "Hamleta", co łączy prywatne doświadczenie żałoby z narodzinami jednego z najsłynniejszych dramatów w historii teatru.

Kto występuje w filmie?

Główne role grają Jessie Buckley ("Wredne liściki", "To może boleć", "Głosy kobiet") i Paul Mescal ("Aftersun", "Dobrzy nieznajomi", "Gladiator II"), a partnerują im Emily Watson ("Gosford Park", "Przełamując fale", "Lewy sercowy"), Joe Alwyn ("Faworyta", "Brutalista", "Harriet"), Justine Mitchell ("Stłamszeni", "Rozmowy z przyjaciółmi", "Derry Girls") i David Wilmot ("Anna Karenina", "Gliniarz", "Kalwaria").

Kto stoi za filmem?

Reżyserką "Hamneta" jest Chloé Zhao ("Nomadland", "Eternals", "Jeździec"), która jest także laureatką Oscara za "Nomadland". Producentem jest Steven Spielberg, natomiast operatorem – Łukasz Żak.

I właśnie brak nominacji do Oscara dla Polaka za zdjęcia do "Hamneta" był pewnym zaskoczeniem. Tym bardziej że dzieło zgarnęło w sumie osiem nominacji, w tym dla polskiej kostiumografki Małgosi Turzańskiej, reżyserki i współscenarzystki Chloé Zhao, a także dla najlepszego filmu. Ostatecznie skończyło się na jednym Oscarze – dla aktorki Jessie Buckley.

"Hamnet" już wcześniej został obsypany licznym nagrodami, w tym Złotym Globem dla najlepszego dramatu oraz właśnie dla Jessie Buckley.