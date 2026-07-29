W kinach zarobił 690 milionów. Hit momentalnie w abonamencie

Film "Diabeł ubiera się u Prady 2" jest dostępny od dziś, 29 lipca, na platformie Disney+.

O czym jest film?

W sequelu Andy Sachs zostaje nową redaktorką działu opinii, a jej budząca grozę była szefowa próbuje odnaleźć się w świecie mediów, który zagraża jej opartemu na prasie drukowanej imperium.

W czasie, gdy świat prasy tradycyjnej przechodzi gwałtowną cyfrową transformację, ikona branży mody Miranda Priestly staje przed najważniejszym momentem swojej kariery jako redaktorka legendarnego magazynu "Runway". Aby utrzymać swoją pozycję i wpływy, musi znaleźć nową strategię w obliczu zmieniających się realiów rynku.

W tym momencie jej drogi ponownie krzyżują się z Andy Sachs, swoją byłą asystentką. To nieoczekiwane spotkanie sprawia, że znów stają po tej samej stronie. Przed nimi stoi jednak potężna przeciwniczka: Emily Charlton, która wspięła się na szczyt branży i jest ambitna, bezwzględna oraz zdeterminowana, by utrzymać swoją pozycję.

W tej walce, gdzie zawodowa rywalizacja splata się z osobistymi rozliczeniami, zmieniające się zasady świata mody, korporacyjne intrygi i wojna o reputację sprawiają, że stawka staje się większa niż kiedykolwiek.

Kto występuje w filmie?

Meryl Streep ("Mamma Mia!", "Pożegnanie z Afryką", "Wybór Zofii"), Anne Hathaway ("Odyseja", "Interstellar", "Rachel wychodzi za mąż"), Emily Blunt ("Dzień objawienia", "Smashing Machine", "Na skraju jutra") oraz Stanley Tucci ("Nostalgia anioła", "Spotlight", "Konklawe") dwadzieścia lat po wcieleniu się w kultowe role Mirandy, Andy, Emily i Nigela powracają na stylowe ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu "Runway" w rewelacyjnej kontynuacji hitu z 2006 roku, który zdefiniował pokolenie.

Do swoich drugoplanowych ról powracają również Tracie Thoms ("Rent", "Grindhouse: Death Proof", "9-1-1") i Tibor Feldman ("Zaczarowana", "Droga do awansu", "The Hunting Party"). Film wprowadza także zupełnie nowe postacie, w które wcielają się takie znakomitości jak Kenneth Branagh ("Wiele hałasu o nic", "Henryk V", "Hamlet"), Justin Theroux ("Mullholland Drive", "Wasza wysokość", "American Psycho"), Lucy Liu ("Aniołki Charliego", "Kill Bill", "Chicago") i B.J. Novak ("Zemsta", "Biuro", "Bękarty wojny").

Kto stoi za filmem?

Wraz z oryginalną obsadą powraca także reżyser David Frankel ("Kompania braci", "Kim jest Anna?", "Ukryte piękno") oraz scenarzystka Aline Brosh McKenna ("U ciebie czy u mnie?", "Annie", "Kupiliśmy zoo") – ze scenariuszem opartym na powieści Lauren Weisberger.