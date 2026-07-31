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Słynna powieść kryminalna w serialowej adaptacji. Ostatni odcinek

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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Amy Adams w serialu "Przylądek strachu"
Amy Adams w serialu "Przylądek strachu"/Materiały prasowe
Powieść kryminalna Johna D. Macdonalda "Przylądek strachu" była już dwukrotnie przenoszona na ekran – w latach 1962 i 1991. Oba filmy odniosły sukces. Po kolejnych trzech dekadach przyszła pora na serial, który wyprodukowali Steven Spielberg oraz Martin Scorsese, reżyser remake'u z lat 90. Nowy thriller w odcinkach od progu robił furorę. Właśnie nastąpiła premiera odcinka dziesiątego i zarazem finałowego.

Dziesiąty i finałowy odcinek serialu "Przylądek strachu" ("Cape Fear") zadebiutował dziś, 31 lipca, na platformie Apple TV+.

Światowy hit

Najnowszą adaptację kryminału Johna D. Macdonalda ocenia pozytywnie 76 proc. krytyków na portalu Rotten Tomatoes. Widzowie dopisują – nie ma obecnie popularniejszego serialu nie tylko na platformie Apple TV+, ale w całym światowym streamingu.

Kto stoi za serialem?

Wielokrotnie nominowana do Oscara i Emmy Amy Adams ("Nocna suka", "American Hustle", "Zaczarowana") gra główną rolę i jest producentką wykonawczą serialu "Przylądek strachu", produkcji stworzonej i prowadzonej przez Nicka Antoscę ("The Act", "Candy", "Nowy smak wiśni") oraz wyprodukowanej przez zdobywców Oscara Martina Scorsesego ("Czas krwawego księżyca", "Taksówkarz", "Chłopcy z ferajny" i Stevena Spielberga ("Lista Schindlera", "E.T.", "Szeregowiec Ryan"), który był producentem filmu z 1991 roku.

Twórca serialu, Antosca, jest producentem wykonawczym wraz z Alexem Hedlundem ("Chucky", "Candy", "Nowy smak wiśni") dla Eat The Cat, a Darryl Frank ("Zawód: Amerykanin", "Władcy przestworzy", "Halo") i Justin Falvey ("Zawód: Amerykanin", "Na Zachód", "Wrogie niebo") są producentami wykonawczymi wraz ze Spielbergiem dla Amblin Television. Serial został sworzony i wyprodukowany w ramach ogólnej umowy Antoski z UCP, gdzie pracuje od 2017 roku.

W serialu grają także zdobywca Oscara Javier Bardem ("To nie jest kraj dla starych ludzi", "Skyfall", "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"), który również pełni funkcję producenta wykonawczego, oraz nominowany do nagrody Emmy i Złotego Globu Patrick Wilson ("Obecność", "Aquaman", "Małe dzieci", "Anioły w Ameryce").

Produkcja studia UCP, oddziału Universal Studio Group oraz Amblin Television opiera się zarówno na powieści Johna D. Macdonalda "Przylądek strachu" ("The Executioners") która zainspirowała klasyczny film Universal Pictures z 1962 roku z Gregorym Peckiem, Robertem Mitchumem i Polly Bergen w rolach głównych, jak i na docenionym przez krytyków oraz kasowym (182 miliony dolarów wpływów z kin na całym świecie) remake'u z 1991 roku w reżyserii Scorsesego oraz z Robertem De Niro, Nickiem Nolte'em i Jessicą Lange na pierwszym planie.

O czym jest serial?

W "Przylądku strachu" nad szczęśliwe małżeństwo prawników, Annę (Amy Adams) i Toma Bowdenów (Patrick Wilson), nadciąga burza, gdy Max Cady (Javier Bardem), notoryczny zabójca, wychodzi z więzienia. 10-odcinkowy serial zapowiadany był jako "pełen napięcia thriller w stylu Hitchcocka i analiza amerykańskiej obsesji na punkcie prawdziwych zbrodni w XXI wieku" – mogliśmy się zatem spodziewać uwspółcześnienia fabuły, i tak też się stało.

Już sam zwiastun wzbudził emocje wśród widzów. Szczególnie zwracali oni uwagę, że Javier Bardem w roli, którą uprzednio grał Robert De Niro, budzi autentyczne przerażenie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Przylądek strachuApple TVAmy AdamsJavier Bardem
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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