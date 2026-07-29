Ponad 170 milionów widzów. Największy hit w historii platformy powraca

Pierwsze cztery odcinki 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zadebiutują na platformie Prime Video 11 listopada 2026 roku. Odcinki 5. i 6. będą dostępne w streamingu od 18 listopada, a dwa finałowe odcinki sezonu trafią do serwisu 25 listopada.

Mroczniejszy ton

Pierwszy teaser zapowiada mroczniejszy ton 3. sezonu i prezentuje epickie sceny, w których Sauron rozpoczyna realizację swojego planu wykucia Jedynego Pierścienia. Dążenie Saurona do podporządkowania sobie całego Śródziemia zagraża wszystkim jego krainom, zmuszając dawnych przeciwników do zawierania nowych, często niełatwych sojuszy, by go powstrzymać.

Nowi aktorzy w serialu

Niedawno ujawniono także, że Jamie Campbell Bower ("Stranger Things") dołączył do obsady w roli dawno zaginionego męża Galadrieli, Celeborna, zaś Zubin Varla ("Gwiezdne Wojny: Andor") pojawi się w roli Khamûla ze Wschodu z Rhûnu.

Ponadto Eddie Marsan ("Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia") wcieli się w rolę Thraina, starszego brata króla Durina IV, Andrew Richardson ("Guys & Dolls") zagra Anáriona, młodszego syna Elendila i brata Isildura, zaś Adam Young ("Nie oddychaj 2") wystąpi jako Marnûkh, tajemniczy ork, który może nie być tym, za kogo się podaje.

Jakby tego było mało, Balrog przemówi – i zrobi to głosem Simona Pegga ("Trylogia Cornetto", "Mission: Impossible", "Star Trek").

Co się wydarzy w 3. sezonie?

W 3. sezonie Śródziemie pogrążone jest w wojnie. Od upadku Eregionu minęło pięć lat. Armie Saurona przemierzyły niemal cały świat, podbijając wszystko, co napotkały na swojej drodze. Między Mrocznym Władcą a całkowitym zwycięstwem stoją już tylko nieliczne bastiony oporu – Khazad-dûm, gdzie krasnoludy odcięły się od świata w głębi swoich górskich komnat, oraz chronione mocą Trzech Pierścieni elfickie królestwa Lindonu i Rivendell. Tymczasem w głębi Mordoru, w nowo ukończonej wieży Barad-dûr, Mroczny Władca pracuje dzień i noc, owładnięty obsesją ujarzmienia mocy, która pozwoli mu rzucić na kolana ostatnich przeciwników: Jedynego Pierścienia, by wszystkimi rządzić… Teraz wszystkie wolne ludy Śródziemia – krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje – muszą znaleźć sposób, by zjednoczyć siły w wyścigu z czasem i powstrzymać Saurona przed osiągnięciem celu, jakim jest całkowite podporządkowanie sobie wszelkiego życia.

Czym są "Pierścienie Władzy"?

"Pierścienie Władzy" po raz pierwszy przenoszą na ekran heroiczne legendy z czasów mitycznej Drugiej Ery Śródziemia. Akcja tej epickiej produkcji rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami opisanymi w książkach J.R.R. Tolkiena Hobbit i Władca Pierścieni, zabierając widzów do czasów, gdy rodziły się wielkie potęgi, królestwa rozkwitały i upadały, nieoczywiści bohaterowie byli wystawiani na najcięższe próby, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca, jaki kiedykolwiek wyszedł spod pióra Tolkiena groził pogrążeniem całego świata w ciemności. Serial śledzi losy licznej grupy bohaterów – zarówno dobrze znanych, jak i zupełnie nowych – którzy stają w obliczu długo wyczekiwanego powrotu zła do Śródziemia. Od mrocznych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy elfickiego Lindonu, po zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Númenoru i najdalsze zakątki mapy – te królestwa i postacie pozostawią po sobie dziedzictwo, które przetrwa długo po ich odejściu.

"Niezwykła wizja"

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" nadal zachwyca widzów na całym świecie i jesteśmy podekscytowani, że trwają prace nad 3. sezonem. Zespół kreatywny ma niezwykłą wizję tego, co nadejdzie – historii, które nas oczarowały i zafascynowały – mówił w lutym 2025 roku Vernon Sanders, head of television, Amazon MGM Studios.

Nie możemy się doczekać kontynuacji tej epickiej podróży dla naszych widzów na całym świecie. Będą oni mogli jeszcze bardziej zagłębić się w legendarne opowieści, które ukształtowały Śródziemie – dodawał.

Także wtedy ogłoszono, że w nadchodzącym sezonie za reżyserię odpowiadać będą trzy osoby: powracające do pracy na serialem Charlotte Brändström i Sanaa Hamri oraz debiutujący przy tej produkcji Stefan Schwartz.

Troje za kamerą

Charlotte Brändström, która pełniła funkcję współproducentki wykonawczej i wyreżyserowała wiele odcinków w 1. i 2. sezonie, powraca jako producentka wykonawcza i reżyserka 3. sezonu. Dołącza do niej Sanaa Hamri, która wyreżyserowała kilka odcinków 2. sezonu, oraz doświadczony reżyser Stefan Schwartz, który po raz pierwszy angażuje się w serial. Każdy z nich będzie odpowiedzialny za reżyserię kilku odcinków w nadchodzącym sezonie.

Charlotte Brändström to wielokrotnie nagradzana reżyserka i absolwentka programu reżyserskiego w American Film Institute. Wśród jej najnowszych projektów znajdują się "Szōgun" dla FX, "Continental: W świecie Johna Wicka" z Melem Gibsonem dla Starz, nadchodzący serial "Scarpetta" z Nicole Kidman i Jamie Lee Curtis dla Prime Video oraz pilot dla szwedzkiego serialu Netflixa "Mało prawdopodobny morderca". Na swoim koncie ma również reżyserię seriali takich jak "Outsider" (HBO), "Dziedzictwo Jowisza", "Wiedźmin", "Rozłąka" (Netflix), "Konsultant", "Człowiek z Wysokiego Zamku" (Prime Video) oraz "Outlander" i "Odpowiednik" (Starz). Brändström wyreżyserowała ponadto w całości dwie europejskie miniserie: "Conspiracy of Silence" dla Viaplay i "Zaginiona" dla FR2, a także ponad 30 filmów fabularnych, miniseriali i filmów telewizyjnych. Jest również nominowana do międzynarodowej nagrody Emmy za film "Julie de Maupin".

Pochodząca z Tangeru w Maroku Sanaa Hamri to uznana reżyserka filmowa i telewizyjna, twórczyni teledysków i reklam. Obecnie współpracuje na wyłączność z Amazon MGM Studios. Niedawno wyreżyserowała pilot i 2. odcinek serialu "The Bondsman" dla Prime Video z Kevinem Baconem w roli głównej oraz odcinki z 2. i 3. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Wcześniej pełniła funkcję producentki wykonawczej i reżyserki 2. sezonu "Koła Czasu" dla Prime Video. W latach 2015-2020 była również producentką wykonawczą i reżyserką hitowego serialu "Imperium" na Fox. Jako ceniona reżyserka teledysków współpracowała z gwiazdami hip-hopu i R & B, takimi jak Prince, Common, Lenny Kravitz, Rihanna, Justin Bieber, Snoop Dogg, Jay-Z i Mary J. Blige. Otrzymała nagrodę NAACP Image Award za teledysk Video Indii Arie (2003) oraz nagrodę MTV VMA za hit Nicki Minaj "Super Bass" (2010). Wyreżyserowała również dokumentalny film koncertowy Mariah Carey "The Adventures of Mimi". Jej wcześniejsze prace telewizyjne obejmują odcinki seriali "Shameless – Niepokorni", "Rectify", "Nashville", "Elementary", "Glee", "Hit The Floor" i "Gotowe na wszystko". W dorobku filmowym Hamri znajdują się m.in. "Something New", "Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów 2" oraz "Wygrać miłość".

Stefan Schwartz to wielokrotnie nagradzany brytyjsko-kanadyjski reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta oraz producent. Wyreżyserował odcinki "The Boys" i "My Lady Jane" dla Amazon MGM Studios, a także seriale "Zawód: Amerykanin", "The Walking Dead", "Fear the Walking Dead", "Dexter", "Białe kołnierzyki", "Zabójczy instynkt", "Piraci", "Luther" i "Tajniacy" dla BBC. Był producentem wykonawczym i reżyserem odcinków serialu "Wybrzeże moskitów" dla Apple TV, "Camelot" dla Starz oraz pilotażowego odcinka "Fortunate Son" dla CBC Television. Jego debiutem fabularnym był film "Soft Top Hard Shoulder" z Peterem Capaldim w roli głównej, który zdobył dwie nagrody BAFTA w Szkocji oraz prestiżową nagrodę publiczności na London Film Festival. Schwartz wyreżyserował również filmy "Polowanie na grube ryby" (którego był także scenarzystą), "Klub porywaczy" oraz "Wysadzony z siodła" ze Stuartem Townsendem, Amy Smart i Sethem Greenem.

Największy hit

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" odniósł bezprecedensowy sukces, zdobywając szeroką, zaangażowaną bazę fanów na całym świecie. Krytycy chwalą serial za epicki rozmach i wysoką jakość produkcji, a dwa pierwsze sezony mają status "Certified Fresh" na Rotten Tomatoes. 1. sezon pozostaje największą premierą telewizyjną w historii Prime Video, a 2. sezon – najchętniej oglądanym powracającym sezonem pod względem liczby godzin oglądania.

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" jest produkowany przez showrunnerów i producentów wykonawczych J.D. Payne'a i Patricka McKaya. Dołączyli do nich producenci wykonawczy Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell, producentka wykonawcza i reżyserka Charlotte Brändström. Producentem jest Matthew Penry-Davey, a Ally O'Leary, Tim Keene i Andrew Lee są współproducentami.