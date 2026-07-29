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Banalnie prosty QUIZ filmowy. Uzupełnij tytuł produkcji czasów PRL. Ostatnie pytanie to komediowy hit

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:56
PRL
Banalnie prosty QUIZ filmowy. Uzupełnij tytuł produkcji czasów PRL. Ostatnie pytanie to komediowy hit/TVP
W tym bardzo łatwym quizie filmowym chodzi o uzupełnienie tytułu filmu lub serialu czasów PRL. Większość zagadek jest naprawdę bardzo prosta. Pytamy o kultowe produkcje.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialpolski film
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