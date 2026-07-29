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Kultowa powieść w nowej wersji. To pierwsza serialowa ekranizacja

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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Summer H. Howell w serialu "Carrie"
Summer H. Howell w serialu "Carrie"/Materiały prasowe
Ujawniono datę premiery oraz zaprezentowano pierwszy oficjalny teaser serialu "Carrie" Mike'a Flanagana, stanowiącego świeżą, współczesną interpretację klasycznej historii autorstwa Stephena Kinga. Mroczny, a jednocześnie mocno osadzony w emocjach teaser zapowiada wyjątkowy charakter nowej wersji. Gdzie i kiedy nastąpi premiera serialu?

Wszystkie osiem odcinków wyczekiwanego serialu oryginalnego "Carrie" będzie dostępnych na platformie Prime Video od 7 października w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie, w tym w Polsce.

Kto stoi za serialem?

Autorem scenariusza oraz producentem wykonawczym serialu "Carrie" opartego na kultowej debiutanckiej powieści Stephena Kinga jest showrunner Mike Flanagan ("Nocna msza", "Nawiedzony dom na wzgórzu"), który wyreżyserował również cztery odcinki. Producentem wykonawczym jest także sam Stephen King. Za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios.

Kto występuje w serialu?

W rolę Carrie White wciela się Summer H. Howell, wybrana do tej legendarnej roli spośród ponad tysiąca aktorek biorących udział w castingu. W obsadzie znaleźli się również Samantha Sloyan ("The Pitt") jako Margaret White, Siena Agudong ("Resident Evil") jako Sue Snell, Alison Thornton ("Fire Country") jako Chris Hargensen, Joel Oulette ("Moje życie z Walterami") jako Tommy Ross, Josie Totah ("Łowczynie") jako Tina, Arthur Conti ("Beetlejuice Beetlejuice") jako Billy, Thalia Dudek ("Uciekinier") jako Emaline, Amber Midthunder ("Predator: Prey") jako panna Desjardin oraz Matthew Lillard ("Superman: Man of Tomorrow") jako dyrektor Grayle.

Pogłębienie kultowej historii

W serialu wyobcowana licealistka Carrie White (Summer Howell) spędziła całe swoje życie w odosobnieniu, zamknięta w domu pod czujnym okiem swojej nadopiekuńczej matki Margaret (Samantha Sloyan). Gdy nagła i przedwczesna śmierć ojca zmusza ją do rozpoczęcia nauki w bezwzględnym środowisku publicznego liceum, Carrie musi zmierzyć się z falą nękania i prześladowań, które błyskawicznie rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych i wstrząsają całą jej lokalną społecznością. Jednocześnie musi stawić czoła nieustannej presji i codziennemu okrucieństwu ery mediów społecznościowych oraz budzącym się wraz z dojrzewaniem tajemniczym zdolnościom telekinetycznym.

Liczący osiem pełnych napięcia odcinków serial rozwija kultową historię stworzoną przez Stephena Kinga, pogłębiając portrety bohaterów i narastające między nimi napięcia oraz śledząc pozornie drobne, codzienne decyzje, które prowadzą do jednej tragicznej nocy. To poruszająca i niezwykle ludzka opowieść o starciu dobra z okrucieństwem oraz o tym, czy jesteśmy świadkami narodzin bohaterki, potwora czy kogoś znacznie bardziej złożonego.

Fenomen "Carrie"

Debiutancka powieść Stephena Kinga Carrie ukazała się w 1974 roku, rozpoczynając karierę autora, którego książki sprzedały się od tego czasu w ponad 350 milionach egzemplarzy na całym świecie. Powieść przez 14 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów "New York Timesa" i została przetłumaczona na ponad 35 języków. Jej ekranizacja z 1976 roku, wyreżyserowana przez Briana De Palmę, nominowana do Oscara, na trwałe zapisała tę historię w kulturze popularnej. W tym roku przypada 50. rocznica premiery filmu, który doczekał się również remake'u i wersji telewizyjnej.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime Videonowy serialhorrorStephen King
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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