Dziennik.pl logo

Nowy thriller serialowy od skandalistów. To adaptacja bestsellerowej powieści

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Strzępy"
"Strzępy"/Materiały prasowe
W streamingu zadebiutował nowy serialowy thriller "Strzępy" ("The Shards") prosto od skandalizującego producenta wykonawczego Ryana Murphy'ego ("Potwory"), oparty na uznanej bestsellerowej powieści kontrowersyjnego autora Breta Eastona Ellisa ("American Psycho") o tym samym tytule. Na której platformie można oglądać nowy serial?

Serial "Strzępy" ("The Shards") zadebiutował dziś, 6 sierpnia, na platformie Disney+. W dniu premiery do serwisu trafiły dwa odcinki, kolejne będą się pojawiać pojedynczo co tydzień w czwartki.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Strzępy" rozgrywa się w Los Angeles lat 80. XX wieku i śledzi losy uprzywilejowanych uczniów ostatniej klasy elitarnej szkoły średniej. Młodzi bohaterowie mierzą się z pytaniami o własną tożsamość, pożądaniem i zazdrością, jednocześnie odkrywając mroczne strony dorastania skrywane pod pozornie idealną fasadą amerykańskiego życia.

W centrum wydarzeń znajduje się Bret (Igby Rigney) – aspirujący pisarz i niezwykle spostrzegawczy nastolatek. Jego uporządkowana rzeczywistość zaczyna się rozsypywać, gdy w szkole pojawia się nowy uczeń Robert Mallory (Homer Gere). Jego przybycie zbiega się w czasie z narastającą falą strachu wywołaną przez seryjnego mordercę, którego ofiarami padają nastolatkowie z całego Los Angeles.

Bret obraca się w elitarnym kręgu przyjaciół, do którego należą Susan Reynolds (Kaia Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) i Thom Wright (Graham Campbell). Ich życie wypełniają luksus, imprezy i poczucie nieograniczonych możliwości, jednak pod powierzchnią pozornie idealnego świata kryją się skomplikowane relacje i narastające napięcia. Beztroska młodości bohaterów kontrastuje z mrocznym i cynicznym światem dorosłych, reprezentowanym przez Terry'ego Schaffera (Wes Bentley), Liz Schaffer (Evan Rachel Wood) oraz Stevena Reinhardta (Jordan Roth).

Kto stoi za serialem?

"Strzępy" łączy wizje Ryana Murphy’ego ("Potwory", "The Beauty", "Wszystko dozwolone") i Breta Eastona Ellisa ("American Psycho", "Żyć szybko, umierać młodo", "Mniej niż zero") – dwóch twórców znanych z odważnego portretowania amerykańskiej rzeczywistości. Efektem jest mroczny thriller o dorastaniu i niebezpieczeństwach czających się pod powierzchnią świata pełnego przywilejów.

Producentami wykonawczymi serialu są Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Bret Easton Ellis, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Tanase Popa, Nick Hall, Michael Uppendahl, Max Winkler, Kathleen McCaffrey oraz Brian Young. Za produkcję odpowiada studio 20th Television.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy serialdisney+Ryan MurphyBret Easton Ellis
Powiązane
Agata Kulesza w filmie "Dom dobry"
Dwa miliony widzów w kinach. Polski megahit już na kolejnej platformie
"Młody Waszyngton"
Nowy film historyczny budzi emocje. "Ma trafić do młodych chrześcijan"
"Młody Sherlock"
Serial kryminalny megahitem. Mocne nazwiska w drugim sezonie
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJeden z najlepszych seriali kryminalnych dekady. Polacy zobaczą wszystkie sezony »
Zobacz
|
Jak zasuszyć hortensje, aby nie straciły koloru? Instrukcja krok po kroku
Jak suszyć kwiaty hortensji, aby nie straciły koloru? [Instrukcja]
Włodzimierz Czarzasty
"Idzie świnia, ta szmata czerwona". Czarzasty zdradza, co usłyszał w Sejmie
Trudny quiz z historii. 11/12 trafi tylko geniusz. Dla pozostałych sukcesem będzie 6 punktów
Trudny quiz z historii. 11/12 trafi tylko geniusz. Dla pozostałych sukcesem będzie 6 punktów
DD TVN
Nowa para prowadzących w "Dzień dobry TVN". Widzowie wydali werdykt
Policjanci kontrolują prawo jazdy kierowcy
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał ostateczną datę i nową, wyższą cenę dokumentu
matura angielski 2026 kiedy ile trwa o której godzinie się zaczyna
Aż 96 osób na jedno miejsce. Padł rekord w tegorocznej rekrutacji
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj