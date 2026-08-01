Serial kryminalny megahitem. Mocne nazwiska w drugim sezonie

Wszystkie osiem odcinków serialu "Młody Sherlock" zadebiutowało 4 marca 2026 roku na platformie Prime Video i długo utrzymało się tam na 1. miejscu najpopularniejszych tytułów. Nic zatem dziwnego, że szybko zapadła decyzja o realizacji drugiego sezonu.

Megahit streamingu

W ciągu pierwszych 28 dni od premiery "Młody Sherlock" zgromadził 45 milionów widzów i znalazł się wśród 10 najchętniej oglądanych sezonów produkcji Prime Original w historii. Serial zajął 1. miejsce w ponad 95 krajach, a 63 proc. widowni pochodziło z rynków międzynarodowych, przy szczególnie wysokich wynikach w Wielkiej Brytanii, Indiach i Niemczech. Zwiastun 1. sezonu osiągnął 223 miliony wyświetleń w ciągu pierwszych siedmiu dni, ustanawiając rekord najchętniej oglądanego zwiastuna serialu Prime Video w tamtym czasie. Pierwszy sezon szybko uzyskał status Certified Fresh w serwisie Rotten Tomatoes, a krytycy określali go jako "sensacyjny" (Variety), "arcydzieło" (Screen Rant) i "zachwycający" (The Wrap).

Nowe nazwiska w obsadzie

Prime Video ogłosiło nazwiska nowych aktorów, którzy dołączają do stałej obsady 2. sezonu serialu "Młody Sherlock" w ponownej reżyserii wizjonerskiego twórcy Guya Ritchiego.

W nowym sezonie do stałej obsady dołączają tak mocne nazwiska, jak Olivia Williams ("Ojciec", "Diuna: Proroctwo", "Szósty zmysł"), Indira Varma ("Nocny recepcjonista", "Diuna: Proroctwo", "Obsesja"), Sophie Skelton ("Outlander", "Przeklęty rejs", "Dotknij nieba 2") oraz Aidan Gillen ("Gra o tron", "Projekt Błękitna Księga", "Sunny").

Olivia Williams to ceniona angielska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Największą rozpoznawalność przyniosły jej role Anny Crowe w filmie "Szósty zmysł" M. Nighta Shyamalana oraz Rosemary Cross w kultowym filmie Wesa Andersona "Rushmore". Od czasu debiutu filmowego w "Wysłanniku przyszłości", do którego Kevin Costner wybrał ją na podstawie nagrania z przesłuchania, nieustannie udowadnia swoją wszechstronność zarówno na scenie, jak i przed kamerą. Ostatnio wcieliła się w pielęgniarkę Ratched w spektaklu "Lot nad kukułczym gniazdem" na scenie The Old Vic w londyńskim West Endzie, gdzie występowała u boku Aarona Pierre'a. Można ją również oglądać w produkcji "Diuna: Proroctwo", w którym gra Tulę Harkonnen. Drugi sezon serialu zadebiutuje w tym roku.

Indira Varma ukończyła Królewską Akademię Sztuki Dramatycznej (RADA). W jej dorobku znajdują się role pani Gardiner w serialu "Ta inna siostra Bennet", Khadiji Khan w "The Capture", Mayry Cavendish w 2. sezonie "Nocnego recepcjonisty", gdzie wystąpiła u boku Toma Hiddlestona i Olivii Colman, a także Fiony w serialu "ColdWater", w którym partnerował jej Andrew Lincoln. Zagrała również Ingrid w "Obsesji", Księżną w "Doktorze Who", Gitę Mishrę w antologii "Ekstrapolacje", Talę w serialu "Obi-Wan Kenobi" u boku Ewana McGregora. Wystąpiła także w filmach "Mission: Impossible – Dead Reckoning. Część pierwsza", "Crisis" z Garym Oldmanem, "Brudna gra" z Kierą Knightley, jako Ellaria Sand w "Grze o tron", w filmie Ridleya Scotta "Exodus: Bogowie i królowie", brytyjskiej satyrze "Spitting Image", serialach "Luther" u boku Idrisa Elby, "Prawnicy", "Rzym", "Człowiek cel", "Paranoid", "Patrick Melrose" z udziałem Benedicta Cumberbatcha, serialu komediowym "This Way Up" oraz dramacie "For Life". W tym serialu wystąpiła z Nicholasem Pinnockiem i Kidem Cudim, a producentem był 50 Cent. Wśród jej nadchodzących projektów znajdują się nowy sezon serialu "Diuna: Proroctwo" oraz film "Frank & Louis".

Sophie Skelton jest najbardziej znana z roli Brianny Randall Fraser w nagradzanym przez BAFTA oraz nominowanym do Złotych Globów i nagród Emmy serialu "Outlander". W tym roku ponownie wcieliła się w tę postać w 8. i finałowym sezonie serialu, występując u boku Caitríony Balfe i Sama Heughana. Przez dekadę emisji produkcja oraz jej obsada zdobyły oddane grono fanów na całym świecie. W tym roku aktorkę można było oglądać również na dużym ekranie w filmie "Dotknij nieba 2". W 2025 roku wystąpiła także w brytyjskim thrillerze "Przeklęty rejs", który zdobył nagrodę dla najlepszego brytyjskiego filmu fabularnego na festiwalu Raindance, gdzie miał swoją premierę.

Aidan Gillen jest laureatem trzech nagród Irish Film & Television Awards oraz był nominowany do BAFTA, British Independent Film Award i nagrody Tony. Ostatnio można go było oglądać w serialach Taylora Sheridana "Burmistrz Kingstown" dla Paramount+ oraz "Kin" dla AMC+. Wcześniej występował w serialach "Queer as Folk", serialach HBO "Prawo ulicy" i "Gra o tron", produkcji RTÉ Love/Hate oraz serialu History Channel "Projekt Błękitna Księga". Wśród jego ról filmowych znajdują się "Mroczny Rycerz powstaje", "Blitz", "Więzień labiryntu: Próby ognia", "Więzień labiryntu: Lek na śmierć", "Kochankowie", "Bohemian Rhapsody" oraz "Ci, którzy życzą mi śmierci". Wkrótce będzie można go zobaczyć w filmie "Sunny" u boku Angeliny Jolie oraz w serialach "Tall Tales & Murder" dla BBC i "Saviour" dla ITV.

O czym jest serial?

"Młody Sherlock" ukazuje historię pochodzenia ukochanego detektywa sir Arthura Conana Doyle'a w wybuchowej reinterpretacji jego młodzieńczych lat. Sherlock Holmes w najnowszej odsłonie to bezwstydny młody mężczyzna – bezpośredni i nieokiełznany – który zostaje wplątany w sprawę morderstwa zagrażającą jego wolności. Jego pierwsza sprawa ujawnia globalny spisek, który na zawsze zmienia jego życie.

Serial, którego akcja toczy się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku oraz podczas zagranicznych podróży dorastającego Holmesa, odsłoni młodzieńcze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie "Młodego Sherlocka" znaleźli się Hero Fiennes Tiffin ("After"), Dónal Finn ("Koło Czasu"), Zine Tseng ("Problem trzech ciał"), Joseph Fiennes ("Opowieść podręcznej"), Natascha McElhone ("Halo"), Max Irons ("Trzy dni Kondora") i Colin Firth ("Jak zostać królem").

Kto stoi za serialem?

Reżyserem i producentem wykonawczym jest Guy Ritchie ("Porachunki", "Przekręt", "Sherlock Holmes"). Serial został napisany i wyprodukowany przez showrunnera Matthew Parkhilla, a producentami wykonawczymi są także Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson oraz współproducenci wykonawczy Harriet Creelman i Steve Thompson. Motive Pictures odpowiadała za produkcję operacyjną serialu.