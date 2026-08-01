Ten kryminał ma już siedem sezonów. Polacy mogą od dziś oglądać drugi sezon hitu

Odcinki pierwszy i drugi drugiego sezonu serialu "Zabójcze tropiki" zostaną wyemitowane dziś, 1 sierpnia, o godz. 20:00 i 21:05 na antenie Romance TV.

O czym jest serial?

Pomiędzy turkusowym morzem, bujną dżunglą i drgającym od gorąca powietrzem rozpoczyna się nowe dochodzenie. To początek wciągającego serialu kryminalnego "Zabójcze tropiki", który w porywający sposób łączy wakacyjną idyllę z mroczną zbrodnią. Komisarka Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) prowadzi dochodzenia wspólnie z koleżanką Gaelle (Béatrice de la Boulaye), jako duet przeciwieństw, który doskonale się dopełnia. Pracują na Martynice, tam, gdzie raj skrywa mroczne tajemnice. Gęsta atmosfera, pasjonująca narracja i nutka karaibskiej swobody.

O czym jest drugi sezon?

Kolejne zbrodnie nie dają śledczym chwili wytchnienia. W drugim sezonie "Zabójczych tropików" na cudownej Martynice, na komisarkę Mélissę Sainte-Rose i jej koleżankę po fachu Gaelle czekają kolejne, zagadkowe przestępstwa. Turkusowe morze, tropikalny upał i ukryte otchłanie to codzienność dla tego niecodziennego duetu śledczych, który ponownie zostaje wciągnięty w sprawy pełne napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Nastrojowe, porywające i przepełnione karaibskim klimatem – nowe odcinki w wyjątkowy sposób nadają wakacyjnemu rajowi dreszczu emocji. Z czym tym razem mierzą się główne bohaterki lubianego serialu?

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