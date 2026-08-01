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Ten kryminał ma już siedem sezonów. Polacy mogą od dziś oglądać drugi sezon hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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"Zabójcze tropiki"
"Zabójcze tropiki"/Materiały prasowe
Już dziś jeden z polskich kanałów telewizyjnych wyemituje dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu francuskiego serialu kryminalnego "Zabójcze tropiki". Widzowie dostają idealną letnią propozycję łączącą ciekawe kryminalne zagadki z pięknymi krajobrazami Martyniki. Serial doczekał się już siedmiu sezonów i cieszy się bardzo dobrymi opiniami fanów kryminałów nie tylko we Francji. Gdzie mogą go oglądać Polacy?

Odcinki pierwszy i drugi drugiego sezonu serialu "Zabójcze tropiki" zostaną wyemitowane dziś, 1 sierpnia, o godz. 20:00 i 21:05 na antenie Romance TV.

O czym jest serial?

Pomiędzy turkusowym morzem, bujną dżunglą i drgającym od gorąca powietrzem rozpoczyna się nowe dochodzenie. To początek wciągającego serialu kryminalnego "Zabójcze tropiki", który w porywający sposób łączy wakacyjną idyllę z mroczną zbrodnią. Komisarka Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) prowadzi dochodzenia wspólnie z koleżanką Gaelle (Béatrice de la Boulaye), jako duet przeciwieństw, który doskonale się dopełnia. Pracują na Martynice, tam, gdzie raj skrywa mroczne tajemnice. Gęsta atmosfera, pasjonująca narracja i nutka karaibskiej swobody.

O czym jest drugi sezon?

Kolejne zbrodnie nie dają śledczym chwili wytchnienia. W drugim sezonie "Zabójczych tropików" na cudownej Martynice, na komisarkę Mélissę Sainte-Rose i jej koleżankę po fachu Gaelle czekają kolejne, zagadkowe przestępstwa. Turkusowe morze, tropikalny upał i ukryte otchłanie to codzienność dla tego niecodziennego duetu śledczych, który ponownie zostaje wciągnięty w sprawy pełne napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Nastrojowe, porywające i przepełnione karaibskim klimatem – nowe odcinki w wyjątkowy sposób nadają wakacyjnemu rajowi dreszczu emocji. Z czym tym razem mierzą się główne bohaterki lubianego serialu?

Harmonogram emisji

  • "Zabójcze tropiki: Sainte-Luce" – premiera, 1 sierpnia, godz. 20:00 – w basenie luksusowego hotelu zostają znalezione zwłoki kobiety. Gaëlle i Mélissa w toku śledztwa odkrywają, że ofiara morderstwa porzuciła swoją rodzinę i żyła na Martynice pod nowym nazwiskiem.
  • "Zabójcze tropiki – Les Salines" – premiera, 1 sierpnia, godz. 21:05 – Mélissa ściga na plaży podpalaczkę, która podpaliła samochód. Kiedy ją dopada, stwierdza z przerażeniem, że jest nią jej córka, Chloé.
  • "Zabójcze tropiki – Fond Banane" – premiera, 8 sierpnia, godz. 20:00 – Elise Berthier jako pierwsza kobieta zarządza destylarnią rumu na Martynice, czego jej męska konkurencja nie potrafi tak łatwo zaakceptować. Mąż Elise ginie w wyniku celowego uszkodzenia samochodu. Czy zamach był wymierzony w nią?
  • "Zabójcze tropiki – Cap Chevalier" – premiera, 8 sierpnia, godz. 21:05 – ginekolożka Johanna Eckert ginie w dziwnych okolicznościach podczas wiosłowania. Przed śmiercią znalazła się na celowniku aktywistów pro-life, ponieważ walczyła o dostęp do bezpiecznej aborcji. Mélissa i Gaëlle prowadzą dochodzenie w środowisku przeciwników przerywania ciąży.
  • "Zabójcze tropiki – Plaża Goa, Cypel Marigot" – premiera, 15 sierpnia, godz. 20:00 – po nocy spędzonej z kochankiem pewna kobieta zostaje zamordowana w swojej willi. Aurélien znajduje na miejscu zbrodni numer telefonu swojego najlepszego przyjaciela.
  • "Zabójcze tropiki – Anse Michel" – premiera, 15 sierpnia, godz. 21:05 – młody mężczyzna obwinia Gaëlle o śmierć swojej matki. Krótko potem haker atakuje serwer komisariatu policji.
  • "Zabójcze tropiki – Schoelcher" – premiera, 22 sierpnia, godz. 20:00 – Mélissa i jej zespół dochodzeniowy pojawiają się w salonie mody, w którym miała ponoć zostać zamordowana projektantka mody Vivienne. Jednak nie ma po niej śladu. Policjanci natrafiają natomiast na ślady Martynikańczyka Raphaëla Ligi, który jest znany policji.
  • "Zabójcze tropiki – Zatoka Marin" – premiera, 22 sierpnia, godz. 21:05 – ranna Mélissa odzyskuje przytomność w bagażniku jadącego samochodu. Rozpoczyna się wyścig z czasem. Gaëlle i jej zespół gorączkowo próbują ją odnaleźć.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyfrancuski serialdrugi sezonRomance TV
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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