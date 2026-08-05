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Głośny thriller poległ w kinach mimo świetnych recenzji. W streamingu nie ma sobie równych

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
41 minut temu
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"Crime 101"
"Crime 101"/Materiały prasowe
W streamingu prawdziwą furorę zrobił thriller "Crime 101" w gwiazdorskiej obsadzie. Film stanowi adaptację słynnej noweli kryminalnej pisarza i scenarzysty Dona Winslowa, jednego z najbardziej cenionych współczesnych twórców gatunku. Według danych Filmwebu tylko "Wichrowe Wzgórza" były w lutym wyczekiwane przez kinomanów bardziej. Mimo to produkcja nie poradziła sobie w kinach i szybko trafiła na rynek VOD. I tu nie ma sobie równych.

Film "Crime 101" trafił na polskie ekrany w połowie lutego, a już półtora miesiąca później, 1 kwietnia, pojawił się na platformie Prime Video. I choć od tego czasu minęło ponad cztery miesiące, thriller wciąż utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych tytułów w serwisie, co jest naprawdę nie lada wyczynem. A do tego film równie dobrze radzi sobie w wypożyczalniach VOD.

Porażka w kinach

Thriller zaliczył kasową porażkę – przy 90-milionowym budżecie wyciągnął z kinowych kas na całym świecie tylko nieco ponad 70 milionów dolarów. Mimo to jest duża szansa, że producenci przynajmniej częściowo odbiją sobie straty na rynku streamingowym, bowiem film zebrał doskonałe recenzje (89 proc. na portalu Rotten Tomatoes) i spodobał się także widzom (85 proc. tamże).

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Bart Layton ("Zwierzęta Ameryki", "W cudzej skórze", "Koszmarna wyprawa"), który napisał również scenariusz na podstawie noweli Dona Winslowa.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie filmu pierwsze skrzypce gra Chris Hemsworth ("Thor", "Tyler Rake", "Avengers"), a partnerują mu Mark Ruffalo ("Avengers", "Spotlight", "Grupa zadaniowa"), Halle Berry ("Kobieta-Kot", "Gothika", "Czekając na wyrok"), Barry Keoghan ("Duchy Inisherin", "Saltburn", "Zabicie świętego jelenia"), Corey Hawkins ("Kolor purpury", "Tragedia Makbeta", "Straight Outta Compton"), Monica Barbaro ("Kompletnie nieznany", "Top Gun: Maverick", "Fubar"), Nick Nolte ("Wojownik", "Prywatne piekło", "Książę przypływów"), Jennifer Jason Leigh ("Nienawistna ósemka", "Sublokatorka", "Na skróty") i Tate Donovan ("Operacja Argo", "Strzelec", "Manchester by the Sea").

O czym jest film?

Davis (Chris Hemsworth) to równie genialny, co nieprzewidywalny złodziej, którego zuchwałe napady raz po raz wyprowadzają śledczych w pole. Gdy przygotowuje swój ostatni, decydujący skok, na jego drodze staje sfrustrowana agentka ubezpieczeniowa Sharon (Halle Berry). Niechętnie muszą ze sobą współpracować, choć niemal wcale sobie nie ufają.

Równocześnie na przestępczej scenie pojawia się Orman (Barry Keoghan), bezwzględny konkurent, który nie ma żadnych zahamowań. W miarę jak zbliża się wart miliony napad, detektyw porucznik Lubesnik (Mark Ruffalo) niebezpiecznie zbliża się do złapania całej grupy przestępczej. Im ciaśniej zaciska się sieć intryg i nieufności, tym wyraźniej staje się jasne, że nikt nie wyjdzie z tej gry bez szwanku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: thrillerPrime VideoCrime 101Chris Hemsworth
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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