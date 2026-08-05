"Violetta Villas" coraz bliżej. Największe przeboje gwiazdy w nowych aranżacjach

Film "Violetta Villas" trafi do kin 27 listopada 2026 roku.

Nowe aranżacje

Największe przeboje Violetty Villas wybrzmią w nowych aranżacjach autorstwa Marcina Maseckiego na ścieżce muzycznej filmu o legendarnej polskiej artystce. Masecki razem z 23-osobową orkiestrą nagrał 8 ikonicznych utworów do istniejącego już głosu Violetty Villas, w tym do utworów "Do Ciebie, mamo", "Melancholia" czy "Oczy cziornyje".

Marcin Masecki to wybitny pianista, wokalista, kompozytor, aranżer i dyrygent, uznawany za jednego z najbardziej oryginalnych artystów na polskiej scenie muzycznej. W swojej twórczości konsekwentnie łączy muzykę klasyczną, jazzową i latynoską, zacierając granice między sztuką wysoką a rozrywką. Ostatnie albumy poświęcił muzyce latynoskiej, którą wykonuje wraz z dziewięcioosobowym zespołem, prezentując autorskie, rozbudowane aranżacje. Artysta tworzy również muzykę filmową i teatralną. Jest laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za ścieżkę dźwiękową do filmu "Powrót do tamtych dni" (reż. Konrad Aksinowicz) oraz stałym współpracownikiem Pawła Pawlikowskiego przy produkcjach "Zimna wojna" i "Ojczyzna". Skomponował muzykę do filmów "O zwierzętach i ludziach", "Fuck For Forest" i "Obce niebo", a także do spektaklu "Requiem dla snu" w reżyserii Jakuba Skrzywanka. W jego dorobku znajdują się również trzy symfonie, koncert fortepianowy, poemat symfoniczny oraz dwa cykle suit bluesowych na big band. Regularnie koncertuje jako solista, kameralista i wykonawca repertuaru symfonicznego.

Muzyka do filmu "Violetta Villas" została nagrana przez orkiestrę pod kierownictwem muzycznym Marcina Maseckiego. W projekcie wzięli udział muzycy Jan Pieniążek, Mirosław Wiśniewski, Marcin Konieczkowicz, Miłosz Pieczonka, Wojtek Lichtański, Jan Harasimowicz, Ignacy Wendt, Brunon Wojnarski, Michał Daszkiewicz, Filip Zgorzelski, Maciej Prokopowicz, Marcin Markowicz, Roksana Kwaśnikowska, Karolina Gutowska, Wiktoria Błaszczak, Wojciech Sojka, Marcelina Rucińska, Piotr Kosarga, Marcel Groblewski, Sophie Steger oraz Ida Górczyńska. Nagrania zostały zrealizowane przez Mateusza Banasiuka. Za ich organizację odpowiada Mariusz Nowicki z Toinen Music. Marcin Masecki pojawia się w potrójnej roli: jako pianista, autor aranżacji i kierownik muzyczny.

Pierwszy zwiastun

Pierwszy zwiastun pojawił się nieprzypadkowo w Dzień Matki. Gdyby pokusić się o stworzenie listy najpiękniejszych piosenek o Mamie, utwór Violetty Villas znalazłby się z pewnością w czołówce zestawienia. "Do ciebie, mamo", znany również jako "List do matki" to bez wątpienia jeden z najbardziej poruszających utworów w repertuarze piosenkarki, ponadczasowa kompozycja o miłości, tęsknocie i potrzebie bliskości, która od dekad wzrusza kolejne pokolenia słuchaczy.

Utwór powstał na początku lat 60. specjalnie dla Violetty Villas. Muzykę skomponował Adam Skorupka, a słowa napisali Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner, ale prawdziwe arcydzieło zrobiła z niego sama artystka. Kiedy śpiewała słowa: "Mamo, nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń, dziecięcych dni, moich dni...", publiczność szalała z zachwytu, a łzy lały się strumieniami. Sama artystka powiedziała w jednym z wywiadów: Kiedy śpiewam, zapominam o całym świecie, jestem tylko z moimi uczuciami.

Utwór "Do ciebie, mamo" to piękna pieśń o tęsknocie do czasów, które minęły, a tkwią w naszej pamięci jako najpiękniejsze chwile, do których wracamy z rozrzewnieniem. Mało kto w trakcie słuchania utworu nie poczuje takiej wewnętrznej tęsknoty – niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ja również do takich osób należę – wyznaje Krzysztof Gospodarek, syn artystki i koproducent filmu.

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska – autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka została również nominowana również do Paszportu "Polityki". Producentem jest odnosząca sukcesy międzynarodowe firma producencka Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu "Dziewczyna z igłą".

Koproducentami "Violetty Villas" są Krzysztof Gospodarek, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury i Instytucja Filmowa Silesia Film oraz bułgarski Contrast Films. Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Bułgarskiego Funduszu Filmowego. Trafi na ekrany kin w całej Polsce dzięki KINO ŚWIAT.

Jesteśmy dumni, że jako dystrybutor filmu łączymy siły z utalentowaną ekipą filmu "Violetta Villas". Dzięki tej współpracy polscy widzowie zobaczą historię tak spektakularną i pełną emocji, jak sama artystka, o której film opowiada. Jestem przekonana, że film o Violetcie Villas stanie się kinowym hitem tej jesieni i porwie publiczność od pierwszej minuty – mówi Dorota Eberhardt, prezes Kino Świat.

Zdjęcia realizowane były w Polsce (na Śląsku i w Warszawie) oraz w Bułgarii.

Kto występuje w filmie?

W główną rolę wcieli się Sandra Drzymalska – jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, znana z ról w filmach "Simona Kossak" i "Biała odwaga", a także nadchodzącej "Lalki".

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej jako Violetty Villas odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" – Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

O czym jest film?

"Violetta Villas" to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i pozostaje zjawiskiem bez precedensu – niekwestionowaną diwą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości – kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń – mówią producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.