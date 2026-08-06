Jeden z najlepszych seriali kryminalnych dekady. Polacy zobaczą wszystkie sezony

Do tej pory serial "Line of Duty – Wydział wewnętrzny" doczekał się sześciu sezonów. Prace nad nowym, siódmym sezonem trwają. Serial w Polsce będzie emitowany na antenie BBC First po dwa odcinki co tydzień. Pierwsze dwa zostaną pokazane dziś, w czwartek, 6 sierpnia, o godz. 21:00. Powtórki będzie można oglądać w niedziele o godz. 22:00. Serial będzie także dostępny w BBC Playerze.

O czym jest serial?

"Line of Duty – Wydział wewnętrzny" opowiada o losach sierżanta Steve'a Arnotta (w tej roli Martin Compston; "W domu innego", "Uprowadzona Alice Creed") i jednostki AC-12, do której mężczyzna zostaje przeniesiony po odmowie tuszowania szczegółów nieudanej operacji jednostki specjalnej. W AC-12 Arnott pracuje pod okiem nadinspektora Teda Hastingsa (Adrian Dunbar; "Moja lewa stopa"). Na co dzień mężczyzna blisko współpracuje też z detektyw Kate Fleming (Vicky McClure; "Trigger Point: Stan zagrożenia").

Pierwszą sprawą, z jaką przychodzi im się zmierzyć jest śledztwo w sprawie najlepszego detektywa w mieście, nadkomisarza Tony’ego Gatesa oraz jego zespołu, który od trzech lat osiąga wybitne wyniki w zwalczaniu przestępczości. W drugim sezonie AC-12 kieruje swoją uwagę na detektyw Lindsay Denton (Keeley Hawes; nominacja do BAFTA 2015), która jako jedyna przeżyła zasadzkę na policyjny konwój.

Jeden z najlepszych seriali

Przez wielu "Line of Duty – Wydział wewnętrzny" uznawany jest za jeden z najlepszych seriali ostatniej dekady. Łącznie produkcja zdobyła aż 85 nominacji do różnych nagród, w tym do BAFTY, nagród Satellite czy TV Choice. Jej twórcą jest Jed Mercurio. Brytyjczyk stoi też za sukcesem kultowego już serialu medycznego "Cardiac Arrest" czy popularnego w ostatnich latach "Bodyguarda".

Serial "Line of Duty – Wydział wewnętrzny" zadebiutował na antenie BBC Two w czerwcu 2012 roku. Ze uwagi na dobre przyjęcie i wyjątkową oglądalność został w późniejszym czasie przeniesiony na antenę BBC One. Finałowy odcinek szóstego sezonu na żywo śledziło tam rekordowe 12,8 miliona widzów. Był to najlepszy wynik dla serialu fabularnego (z wyłączeniem soap opery) od czasu rozpoczęcia współczesnych pomiarów w 2002 roku.

"Line of Duty – Wydział wewnętrzny" jest doceniany zarówno przez widzów, jak i krytyków. Ci pierwsi w popularnym serwisie Rotten Tomatoes ocenili go pozytywnie aż w 95 proc. przypadków (wskaźnik Popcornmeter). Odsetek pozytywnych ocen krytyków był jeszcze wyższy i wyniósł 96 proc. (wskaźnik Tomatometer). W iMDB średnia ocen serialu wynosi 8,7 (na 10), co plasuje go na 117 miejscu w rankingu 250 najlepszych produkcji telewizyjnych. To wynik lepszy niż "Dexter" (miejsce 134.), "House of Cards" (147), "Stranger Things" (177) czy brytyjskie "The Office" (239).

W 2016 roku produkcja została umieszczona na liście 100 najwybitniejszych seriali i programów w historii brytyjskiej telewizji według recenzentów dziennika "The Daily Telegraph". W tym samym roku zajęła 8. miejsce w rankingu najlepszych brytyjskich seriali policyjnych wszech czasów dziennika "The Independent". Jeden z dziennikarzy tego tytułu Jacob Stolworthy określił "Line of Duty – Wydział wewnętrzny" mianem "brytyjskiego serialu dekady". "Brytyjczyków można podzielić na dwie grupy – tych, którzy kochają Line of Duty, i tych, którzy jeszcze nie zdążyli go pokochać" – przekonywał.

Sam Wollaston w recenzji dla "Guardiana" przyznał, że ostatni raz zaangażował się w jakąś sprawę kryminalną tak mocno, jak przy oglądaniu "Line of Duty – Wydziału wewnętrznego", gdy sam zasiadał w ławie przysięgłych. Erik Kain z "Forbesa" chwalił zaś produkcję za ciekawe i realistyczne przedstawienie policyjnych realiów. "Serial przywiązuje ogromną wagę do szczegółów. A poza dobrym pokazaniem policyjnej roboty, dostarcza naprawdę angażujące i efektowne sceny, zwroty akcji i dużo napięcia" – napisał.

Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu, stwierdził, że "Line of Duty – Wydział wewnętrzny" jest "jednym z najlepszych seriali kryminalnych w historii BBC". Jak pisał, "każdy sezon to kapitalna ludzka historia, opowieść o ambicjach, skomplikowanych motywach, tajemnicach, o zdradzie, ale i o zawodowej przyjaźni i lojalności". Zdaniem dziennikarza wszystkie zachwyty nad serialem są "jak najbardziej zasłużone".

"Zabójczo dobre lato"

Emisję serialu "Line of Duty – Wydział wewnętrzny" zaplanowano w ramach "Zabójczo dobrego lata" – specjalnego, wakacyjnego pasma BBC First. Przez cały lipiec i sierpień, codziennie od godz. 21:00 można oglądać tam wciągające seriale policyjne i kryminalne.

W sierpniu poza produkcją Jeda Mercurio w BBC First będzie można premierowo obejrzeć piąty sezon serialu "Harry Wild" oraz seriale "Po powodzi" ("After the Flood") i "Zbrodnie na Szetlandach" ("Shetland"). Co tydzień pojawiać się też będą nowe odcinki seriali "McDonald i Dodds", "My Life is Murder" czy "Zaproszona" ("The Guest"), których premiery miały miejsce jeszcze w lipcu.