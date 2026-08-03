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Ten szpiegowski thriller akcji ma wielu fanów. Ceniony serial powrócił

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:00
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"Lioness"
"Lioness"/Materiały prasowe
Liczni fani zaczęli już powoli tracić nadzieję, wszak od premiery drugiego sezonu popularnego serialu szpiegowskiego Taylora Sheridana "Lioness" z Zoe Saldañą, Nicole Kidman oraz Morganem Freemanem minęło sporo czasu. W końcu jednak uwielbiany serial wrócił z trzecim sezonem. Gdzie można go oglądać?

Trzeci sezon serialu "Lioness", analogicznie jak dwa poprzednie, w Polsce zadebiutował tylko w SkyShowtime. Od dziś, poniedziałku, 3 sierpnia, jest już dostępny pierwszy odcinek, a kolejne będą pojawiały się co tydzień.

Kto występuje w serialu "Lioness"?

W nowym sezonie "Lioness" znów zobaczymy gwiazdorską obsadę, m.in Zoe Saldañę, która obok Taylora Sheridana jest także producentką wykonawczą, Layslę De Oliveirę, Genesis Rodriguez, zdobywcę nagrody Emmy Michaela Kelly'ego, laureata Oscara Morgana Freemana oraz laureatkę Oscara i Emmy Nicole Kidman (również jedną z producentek wykonawczych).

Co się wydarzy w trzecim sezonie "Lioness"?

W kolejnym sezonie tajne siatki operacyjne, agenci obcych wywiadów i osobiste zdrady splatają się ze sobą. Joe (Zoe Saldaña) próbuje łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, ale niezidentyfikowane zagrożenia, które coraz bardziej ją osaczają, skutecznie jej to utrudniają. Niepokojące schematy zaczynają pojawiać się tam, gdzie nie powinny, nazwiska i ludzie znikają, a utarte do tej pory ścieżki nagle ulegają zmianom. Prowadzona przez Kaitlyn (Nicole Kidman) i Westfielda (Michael Kelly) Joe podejmuje walkę z wrogami działającymi w ukryciu. Zmuszona jest zmierzyć się z wojną, która przenika każdy aspekt jej życia.

Co się wydarzyło w drugim sezonie "Lioness"?

Kiedy walka CIA z terroryzmem przeniosła się bliżej domu, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) i Byron (Kelly) zwerbowali nową agentkę Lioness do infiltracji nieznanego wcześniej zagrożenia. Wraz z narastającą ze wszystkich stron presją, Joe musiała ponieść konsekwencje osobistych poświęceń, których dokonała jako liderka programu Lioness.

Co się wydarzyło w pierwszym sezonie "Lioness"?

W pierwszym sezonie troje agentów, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) i Byron (Kelly), zainspirowanych programem militarnym USA po ataku terrorystycznym na World Trade Center, rozpoczęło niebezpieczną tajną misję.

Uniwersum Taylora Sheridana

"Lioness" jest jednym z wielu tytułów z kolekcji Taylora Sheridana dostępnej w SkyShowtime, która obejmuje "1883", "Lawmen: Bass Reeves", "Mayor Of Kingstown", "Tulsa King", "Landman" i "1923". 

Wszystkich pięć sezonów kultowego "Yellowstone" jest również dostępnych wyłącznie w SkyShowtime.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimetrzeci sezonserial szpiegowskiserial akcji
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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