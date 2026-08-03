Serial kryminalny o genialnych detektywkach. Wszystkie sześć sezonów w telewizji

Wszystkie sześć sezonów serialu "Astrid i Raphaëlle" będzie emitowanych ponownie na kanale 13 Ulica począwszy od dziś, poniedziałku, 3 sierpnia o godz. 22:00. Co tydzień stacja pokaże dwa odcinki serialu.

O czym jest serial?

Czas ponownie spotkać niezwykły duet detektywek – albo poznać je po raz pierwszy. Popularny europejski serial kryminalny powraca ze wszystkimi sześcioma sezonami. Astrid Nielsen (Sara Mortensen) jest policyjną archiwistką w spektrum autyzmu, a komisarka Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) – śledczą, która często działa impulsywnie. Razem tworzą niezwykle skuteczny zespół, mimo że w pracy nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem.

Od matematycznych teorii po spektakularne procesy sądowe – przed naszymi śledczymi piętrzą się kolejne wyzwania, zwłaszcza że w ich życiu prywatnym co rusz dochodzi do gwałtownych zmian.

Z każdą kolejną sprawą – bardziej zawiłą od poprzedniej – Astrid i Raphaëlle muszą przedzierać się przez gąszcz sekretów, które zagrażają nie tylko śledztwom, lecz także ich własnemu życiu. Czy zdołają odkryć prawdę, zanim ta całkowicie je pochłonie?

Kto występuje w serialu?

W serialu zobaczymy Sarę Mortensen ("Eksplozje", "Sztuka zbrodni") i Lolę Dewaere ("The Target", "Fear by the Lake") jako charyzmatyczny duet Astrid i Raphaëlle. W obsadzie są także Benoît Michel ("Chronicles of the Sun"), Sophia Yamna ("Listopad"), Jean-Louis Garçon ("Les Notes Bleues"), Hubert Roulleau ("Łaskotki"), Husky Kihal ("Taxi 4"), Jean-Benoît Souilh ("Le Premier Homme") oraz Kengo Saïto ("The City Hunter").

Kto stoi za serialem?

Serial "Astrid i Raphaëlle", produkcji JLA Productions we współpracy z France Télévisions, wyreżyserowali m.in. Julien Seri oraz Kamir Aïnouz. Za scenariusz odpowiadają Hélène Hassoun, Alexandre de Seguins, Laurent Burtin, Céline Decoox, Joseph Lantigny, Pascal Perbet i Ariane Zantain.