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Serialowy hit wraca na antenę. Telewizja pokaże wszystkie pięć sezonów

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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Katie McGrath w serialu "Przygody Merlina"
Katie McGrath w serialu "Przygody Merlina"/Materiały prasowe
Magia, dramaty i wielkie przeznaczenie – polska telewizja ponownie wyemituje wszystkie pięć sezonów kultowego serialu fantasy "Przygody Merlina". Produkcja zabiera widzów do Camelotu, gdzie najważniejsze postacie arturiańskiej legendy próbują odnaleźć się w świecie dworskich intryg, ambicji i niebezpiecznych sekretów. Gdzie będzie można oglądać serial?

Wszystkie pięć sezonów kultowego serialu "Przygody Merlina" wyemituje kanał SCI FI począwszy od dziś, poniedziałku, 3 sierpnia, w dni powszednie o godz. 19:00. Serial będzie emitowany po dwa odcinki.

O czym jest serial?

Zamek Camelot, na kilka lat przed tym, gdy zaczął się okres jego największej świetności. Fantastyczne miejsce zamieszkałe przez legendarne bestie i nietuzinkowych ludzi. To niebezpieczny świat, w którym używanie magii zostało zakazane przez tyrana – Uthera Pendragona. Gdy do zamku przybędzie Merlin, młodzieniec obdarzony niesamowitymi, magicznymi zdolnościami, szybko narobi sobie wrogów. Jego przeciwnikiem stanie się najpoważniejszy kandydat do korony, pyszałkowaty książę Artur. Niemniej Merlin, dzięki światłemu przewodnictwu nadwornego alchemika Gaiusa, nie tylko zdoła przetrwać, ale i pozna największe sekrety królestwa Camelot. Odkryje także, że jego losy są nierozerwalnie powiązane z dziedzicem korony – młodym Arturem.

Kto występuje w serialu?

W ikonicznej już roli Merlina występuje Colin Morgan ("Belfast", "Legenda", "Testament młodości"), któremu partnerują Bradley James ("Damien", "Underworld: Wojny krwi", "Wikingowie: Walhalla") jako Artur, Katie McGrath ("Jurassic World", "Supergirl", "Król Artur: Legenda miecza") jako Morgana, Angel Coulby ("Gry weselne", "Obłęd", "W cieniu podejrzeń") jako Ginewra, Richard Wilson ("Jedną nogą w grobie", "Człowiek, który wiedział za mało", "Podróż do Indii") jako Gaius, Anthony Head ("Buffy: Postrach wampirów", "Gry weselne", "Ghost Rider 2") jako Uther Pendragon oraz John Hurt ("Rok 1984", "Obcy - 8. pasażer Nostromo", "Człowiek słoń") w roli Smoka.

Kto stoi za serialem?

Twórcami i głównymi scenarzystami serialu są Johnny Capps i Julian Murphy ("Paryż w ogniu", "Wojna światów", "Atlantyda") oraz Julian Jones ("Wszystkie stworzenia duże i małe", "Robin Hood", "Atlantyda").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kultowy serialJohn HurtMerlinPrzygody Merlina
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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