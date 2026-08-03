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Nowy megahit kryminalny. Najpopularniejszy serial na świecie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
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"Obsesja"
"Obsesja"/Materiały prasowe
Na jednej z popularnych platform streamingowych dostępnych w Polsce zadebiutował właśnie czwarty odcinek serialu kryminalnego "Obsesja" ("Furious"). Już sam zwiastun produkcji odtworzono ponad 10 milionów razy, a ogromne zainteresowanie widzów okazało się mieć solidne podstawy – nie ma w tej chwili na świecie popularniejszego, ale i lepiej ocenianego serialu. Gdzie można go oglądać?

Czwarty z ośmiu odcinków serialu "Obsesja" ("Furious") pojawił się dziś, 3 sierpnia, na platformie Disney+.

Megahit streamingu

"Obsesja" to w tej chwili najchętniej oglądany serial nie tylko w serwisie Disney+, ale w całym światowym streamingu. Co więcej, za popularnością idą rewelacyjne recenzje – aż 100 proc. krytyków na portalu Rotten Tomatoes ocenia serial pozytywnie.

Kto stoi za serialem?

Twórczynią, producentką wykonawczą i główną scenarzystką serialu zainspirowanego dreszczowcem "Czarna wdowa" z 1987 roku jest Elizabeth Meriwether ("Zepsuta krew", "Rodzice nie do pary", "Jess i chłopaki"). Za kamerą stanął Brian Kirk ("21 mostów", "Gra o tron", "Luther", "Dzień szakala").

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Emmy Rossum ("Upiór w operze", "Pojutrze", "Shameless: Niepokorni"), której partnerują Scoot McNairy ("Człowiek w ogniu", "Kompletnie nieznany", "Operacja Argo"), Jake Lacy ("To jej wina", "Biały Lotos", "Carol") i Lola Petticrew ("Nic nie mówi", "Jednym z głosem", "Randki z Amber").

O czym jest serial?

Serial przedstawia historię agentki FBI, Alice Black (Emmy Rossum), która poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnydisney+obsesjaJake Lacy
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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