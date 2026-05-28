To on podał Matthew Perry'emu śmiertelny zastrzyk. Niszczył dowody, ale wreszcie pękł

Matthew Perry zmarł 28 października 2023 roku w wieku 54 lat.

Asystent od śmiertelnego zastrzyku

Kenneth Iwamasa, który pracował dla niego od około 1992 roku, przyznał się do winy w sierpniu 2024 roku.

Według prokuratorów tylko w październiku 2023 roku asystent zdobył dla Perry'ego ponad 70 fiolek ketaminy. Podawał mu od sześciu do ośmiu zastrzyków dziennie, mimo że wcześniej dwukrotnie znalazł aktora nieprzytomnego.

W dniu śmierci gwiazdora, 28 października 2023 roku, Iwamasa wstrzyknął mu ketaminę rano, w południe, a następnie – na wyraźne żądanie aktora – podał kolejną dużą dawkę, gdy ten znajdował się w jacuzzi. Po powrocie z zakupów asystent zastał Perry'ego martwego, z twarzą zanurzoną w wodzie.

Zatajanie faktów i niszczenie dowodów

Sędzia Sherilyn Peace Garnett określiła postępowanie Iwamasy jako lekkomyślne. Prokuratorzy podkreślili, że choć oskarżony podjął współpracę ze śledczymi, to początkowo zataił przed policją fakt podawania zastrzyków aktorowi i niszczył dowody.

Wnosząc o łagodną karę dla swojego klienta, obrona argumentowała, że Perry sam domagał się podania mu substancji, a Iwamasa był za mało stanowczy, by odmówić swojemu szefowi. Sędzia odrzuciła te argumenty, wskazując na brak woli, a nie możliwości odmowy.

Skrucha asystenta-potwora

Jak podkreśla dziennik "Los Angeles Times", matka aktora Suzanne Morrison w liście do sądu zarzuciła Iwamasie, że sprzeniewierzył się zobowiązaniu do ochrony jej syna, a menedżerka aktora Lisa nazwała asystenta "potworem". Skazany przeprosił rodzinę Perry'ego.

W październiku 2024 roku za udział w tym samym procederze na dwa lata więzienia został skazany Erik Fleming, były doradca ds. uzależnień, który pośredniczył w dostarczaniu narkotyków aktorowi.