Dziennik Gazeta Prawana logo

To on podał Matthew Perry'emu śmiertelny zastrzyk. Niszczył dowody, ale wreszcie pękł

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:33
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kenneth Iwamasa
Kenneth Iwamasa/East News
Sąd federalny w Los Angeles skazał Kennetha Iwamasę, byłego asystenta aktora Matthew Perry'ego, znanego z serialu "Przyjaciele", na trzy lata i pięć miesięcy więzienia za udział w procederze mającym na celu dystrybucję ketaminy, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci aktora – podał "Los Angeles Times".

Matthew Perry zmarł 28 października 2023 roku w wieku 54 lat.

Asystent od śmiertelnego zastrzyku

Kenneth Iwamasa, który pracował dla niego od około 1992 roku, przyznał się do winy w sierpniu 2024 roku.

Według prokuratorów tylko w październiku 2023 roku asystent zdobył dla Perry'ego ponad 70 fiolek ketaminy. Podawał mu od sześciu do ośmiu zastrzyków dziennie, mimo że wcześniej dwukrotnie znalazł aktora nieprzytomnego.

W dniu śmierci gwiazdora, 28 października 2023 roku, Iwamasa wstrzyknął mu ketaminę rano, w południe, a następnie – na wyraźne żądanie aktora – podał kolejną dużą dawkę, gdy ten znajdował się w jacuzzi. Po powrocie z zakupów asystent zastał Perry'ego martwego, z twarzą zanurzoną w wodzie.

Zatajanie faktów i niszczenie dowodów

Sędzia Sherilyn Peace Garnett określiła postępowanie Iwamasy jako lekkomyślne. Prokuratorzy podkreślili, że choć oskarżony podjął współpracę ze śledczymi, to początkowo zataił przed policją fakt podawania zastrzyków aktorowi i niszczył dowody.

Wnosząc o łagodną karę dla swojego klienta, obrona argumentowała, że Perry sam domagał się podania mu substancji, a Iwamasa był za mało stanowczy, by odmówić swojemu szefowi. Sędzia odrzuciła te argumenty, wskazując na brak woli, a nie możliwości odmowy.

Skrucha asystenta-potwora

Jak podkreśla dziennik "Los Angeles Times", matka aktora Suzanne Morrison w liście do sądu zarzuciła Iwamasie, że sprzeniewierzył się zobowiązaniu do ochrony jej syna, a menedżerka aktora Lisa nazwała asystenta "potworem". Skazany przeprosił rodzinę Perry'ego.

W październiku 2024 roku za udział w tym samym procederze na dwa lata więzienia został skazany Erik Fleming, były doradca ds. uzależnień, który pośredniczył w dostarczaniu narkotyków aktorowi.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: śmierćwyrokPrzyjacieleMatthew Perry
Powiązane
Erik Fleming
Śmierć Matthew Perry’ego. Były doradca ds. uzależnień przyznał się do spisku, zapadł wyrok
"Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: kulisy tragedii"
"Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: kulisy tragedii". Wstrząsający film w telewizji
Mark Geragos, adwokat Jasveen Sanghy, "Królowej Ketaminy"
Śmierć Matthew Perry'ego. "Królowa Ketaminy" skazana
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo on podał Matthew Perry'emu śmiertelny zastrzyk. Niszczył dowody, ale wreszcie pękł »
Zobacz
|
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Kierowca senior za kierownicą samochodu nowe przepisy prawo jazdy
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policjant w odblaskowej kamizelce podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, z nałożoną grafiką przedstawiającą polskie prawo jazdy z czerwoną strzałką i okręgiem wskazującym daty uprawnień
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj