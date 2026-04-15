"Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: kulisy tragedii". Wstrząsający film w telewizji

Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski
"Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: kulisy tragedii"
"Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: kulisy tragedii"/Materiały prasowe
Już dziś na antenie polskiej telewizji zostanie wyemitowany film dokumentalny "Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: kulisy tragedii" analizuje wydarzenia, które poprzedziły śmierć gwiazdy serialu "Przyjaciele". Dokument przybliża też sylwetkę Jasveen Sanghy, która usłyszała właśnie wyrok 15 lat więzienia. Gdzie i o której godzinie będzie można obejrzeć wstrząsający film?

Film "Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: kulisy tragedii" zostanie wyemitowany dziś, w środę, 15 kwietnia, o godz. 22:00 w BBC Brit. Powtórka nastąpi w sobotę, 18 kwietnia, o godz. 23:00. Dokument godzinę po środowej emisji będzie także dostępny w serwisie BBC Player.

Śmierć Matthew Perry'ego

Pod koniec października 2023 roku media obiegła wstrząsająca wiadomość. Gwiazdor kultowego serialu "Przyjaciele"Matthew Perry został znaleziony martwy. Miał 54 lata. Zmarł wskutek zatrucia ketaminą.

Zarzuty i wyrok dla Ketaminowej Królowej

Podczas przeszukania domu Jasveen Sanghy śledczy zabezpieczyli blisko 80 fiolek ketaminy. Zgodnie z ustaleniami amerykańskiej prokuratury kobieta prowadziła w Hollywood nielegalny biznes na wielką skalę. Jego podstawą był obrót narkotykami i środkami na receptę.

"Królowa Ketaminy", jak została okrzyknięta przez media Sangha, jest jedną z pięciu osób, jakie usłyszały zarzuty w związku ze śmiercią Matthew Perry'ego. Decyzją kalifornijskiego sądu została skazana na karę 15 lat pozbawienia wolności.

Problem ketaminy w show-biznesie

Film dokumentalny "Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: kulisy tragedii" bada, jaką rolę Sangha odegrała w śmierci gwiazdy. W filmie wypowiadają się bliscy kobiety. Produkcja przygląda się też szerzej hollywoodzkiej siatce obrotu nielegalnymi substancjami i porusza kwestię rosnącej popularności ketaminy w środowisku artystycznym.

