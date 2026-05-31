Dziennik Gazeta Prawana logo

Kryminalny hit w telewizji. To jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Hudson i Rex"
"Hudson i Rex"/Materiały prasowe
Serial, który od lat podbija serca widzów na całym świecie, powrócił z przełomowym sezonem. Ósma odsłona hitu "Hudson i Rex" przynosi prawdziwą rewolucję – nowych aktorów i nowe zagadki kryminalne. Rolę Hudsona przejmuje Luke Roberts, znany z serialu "Okup", "Gry o tron" czy "Batmana". Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać trzeci odcinek nowej serii?

Trzeci odcinek ósmego sezonu serialu "Hudson i Rex" zostanie wyemitowany dziś, 31 maja o godz. 12:00 na antenie Stopklatki, a kolejne odcinki będą pokazywane w każdą niedzielę o tej samej porze. Wszystkie dotychczasowe sezony serialu są również dostępne w serwisie FilmBox+.

Nowy Hudson w akcji

Ósmy sezon serialu "Hudson i Rex" to początek nowego rozdziału w historii serialu. W roli głównej pojawia się Luke Roberts, brytyjski aktor, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Hollywood. Wciela się on w detektywa Marka Hudsona, brata Charliego (granego przez Johna Reardona), który przejmuje opiekę nad Rexem i kontynuuje rodzinne powołanie do ścigania przestępców.

Nowy sezon był kręcony od maja do lipca 2025 roku w malowniczym St. John's w Nowej Fundlandii – tym samym miejscu, które stało się nieodzownym tłem dla kryminalnych historii duetu człowieka i psa.

Nowy Rex i jego dublerzy

W ósmym sezonie fanom towarzyszy także nowy pierwszoplanowy psi aktor – Dillon vom Burgimwald, bratanek słynnego, zmarłego w zeszłym roku Diesla. Trenerka i właścicielka psów, Sherri Davis, przez wiele lat przygotowywała potomków Diesla, by w odpowiednim momencie mogli przejąć pałeczkę.

Główną gwiazdę wspierają więc dublerzy – Dante (także bratanek Diesla), Dreamer oraz kaskaderskie psy Izzy i Iko. Rodzina Diesla kontynuuje jego dziedzictwo jako jednej z największych psich gwiazd w telewizji.

Niekwestionowany hit

"Hudson i Rex" to jeden z najchętniej oglądanych seriali kryminalnych ostatnich lat, określany przez widzów mianem "kryminału poprawiającego nastrój" (ang. feel-good crime lub cozy crime) oraz "serialu na poprawę humoru" (ang. comfort show). To produkcja, która łączy w sobie emocjonujące śledztwa z pozytywnym przekazem. Serial czerpie inspirację z kultowej austriacko-włoskiej produkcji "Komisarz Rex", nadając jej nowoczesny, dynamiczny charakter. Oba seriale, zarówno "Komisarz Rex", jak i "Hudson i Rex", są do obejrzenia na kanale Stopklatka.

"Niezależnie od zmian obsadowych, serce serialu pozostaje niezmienne: to historia o wyjątkowej więzi między człowiekiem a psem, o instynkcie i niezawodnym nosie Rexa, który zawsze trafia na trop" – kwituje Stopklatka w informacji prasowej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnynowy sezonstopklatkaHudson i Rex
Powiązane
"Gwiezdne miasteczko"
"Najlepszy serial SF w historii" rozszerzył uniwersum. Kolejny hit streamingu
"Niebo nad Normandią"
Jak jeden człowiek wpłynął na bieg historii. Nowy thriller wojenny zbiera znakomite opinie
"Ojczyzna"
Nowy film Polaka rzucił świat na kolana. "Potężny ładunek emocjonalny"
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKryminalny hit w telewizji. To jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat obsypie się nowymi kwiatami i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Katastrofa Świątek na Roland Garros. W dniu 25. urodzin zaliczyła najgorszy występ od siedmiu lat
Katastrofa Świątek na Roland Garros. W dniu 25. urodzin zaliczyła najgorszy występ od siedmiu lat
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Policjant kontroluje światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła, oto harmonogram zmian
Nowa Skoda Vision O to nowa Skoda Octavia
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj