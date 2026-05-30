Dziennik Gazeta Prawana logo

Jak jeden człowiek wpłynął na bieg historii. Nowy thriller wojenny zbiera znakomite opinie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Niebo nad Normandią"
"Niebo nad Normandią"/Materiały prasowe
Nastąpiła światowa premiera thrillera wojennego "Niebo nad Normandią", stanowiącego opowieść o odpowiedzialności, samotności decyzji i o tym, że największe bitwy toczą się w naszym umyśle. Film zbiera na Zachodzie znakomite opinie. Kiedy epickie, oparte na prawdziwych wydarzeniach dzieło, pokazujące, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii, wejdzie na ekrany polskich kin?

Film "Niebo nad Normandią" pojawi się w polskich kinach 11 września.

Nowe spojrzenie

O tym filmie już jest głośno, a będzie bez wątpienia jeszcze bardziej – "Niebo nad Normandią" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier roku.

We wtorek, 26 maja, film "Niebo nad Normandią" miał swoją światową premierę w Nowym Jorku. Pierwsze recenzje są znakomite.

"Poruszająca i trafna lekcja historii, która dziś rezonuje silniej niż kiedykolwiek" – pisze Deadline.

"Wciągający dramat pokazujący niezwykłe napięcie jednego z kluczowych momentów II wojny światowej" – opiniuje The Hollywood Reporter.

"Scott i Fraser w popisowych rolach, o jakich marzyłby każdy aktor" – wyrokuje High On Films.

"Odświeżająco nowe spojrzenie na II wojnę światową" – pisze Loud and Clear Reviews.

"Solidny dramat o II wojnie światowej skupiający się na niepokazywanym aspekcie D-Day – planowaniu meteorologicznym" – zauważa Variety.

Kto stoi za filmem?

Za kamerą stanął Anthony Maras, twórca innego cenionego thrillera opartego na faktach – "Hotelu Mumbaj". Reżyserem jest także współautorem scenariusza, napisanego wraz z Davidem Haigiem.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott ("Blue Moon", "Spectre", "Dobrzy nieznajomi", "Ripley", "Fleabag"), zdobywca Oscara Brendan Fraser ("Wieloryb", "Mumia"), laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis ("Billions", "Homeland") oraz wszechstronna Kerry Condon ("Duchy Inisherin", "F1: Film") i Chris Messina ("Air", "Ostre przedmioty").

O czym jest film?

Akcja rozpoczyna się na 72 godziny przed lądowaniem w Normandii, kiedy to losy świata mają zależeć od… pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki odczuć mogą miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stagg (Andrew Scott) musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze – prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stagg toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby (Kerry Condon). Nad wszystkim czuwa generał Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser), który musi zdecydować czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić – ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Andrew Scottfilm wojennyBrendan FraserKerry Condon
Powiązane
Henry Cavill i Jake Gyllenhaal w filmie "Zawodowcy"
Nowy thriller akcji od mistrza gatunku. Opowiada o szarej strefie
"Ranczo Duttonów"
Ulubieńcy widzów wrócili w nowym serialu. Od razu 1. miejsce
"Witamy we Wrexham"
Nieoczywisty serial na półmetku sezonu. Przed bohaterami nowe wyzwania
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJak jeden człowiek wpłynął na bieg historii. Nowy thriller wojenny zbiera znakomite opinie »
Zobacz
|
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 14/19
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 14/19
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
kobieta planuje urlop, wakacje
Trudny quiz. Każdy z wynikiem 10/10 ma tytuł mistrza ortografii
Nowa Skoda Fabia 130 Sport
Oto nowa Skoda za 73 150 zł: Jest oszczędna i wygodna
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj