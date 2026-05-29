Nowy thriller akcji od mistrza gatunku. Opowiada o szarej strefie

Piotr Kozłowski
Henry Cavill i Jake Gyllenhaal w filmie "Zawodowcy"/Materiały prasowe
Nastąpiła premiera wyczekiwanego thrillera akcji "Zawodowcy" ("In the Grey") w reżyserii mistrza gatunku – Guya Ritchiego. W obsadzie filmu znalazły się wielkie hollywoodzkie gwiazdy – Jake Gyllenhaal i Henry Cavill, którym partneruje zdobywająca coraz większą popularność Eiza González. Gdzie można oglądać film?

Thriller akcji "Zawodowcy" ("In the Grey") trafił dziś, 29 maja, na ekrany polskich kin.

O czym jest film?

Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie i dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na taką ewentualność, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

Kto występuje w filmie?

Główne role w filmie grają  Jake Gyllenhaal ("Tajemnica Brokeback Mountain", "Wolny strzelec", "Donnie Darko"), Henry Cavill ("Wiedźmin", "Batman vs Superman: Świt sprawiedliwości", "Człowiek ze stali"), Eiza González ("Baby Driver", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Godzilla vs. Kong", "O wszystko zadbam") oraz Rosamund Pike ("Śmierć nadejdzie jutro", "Zaginiona dziewczyna", "Iluzja 3").

Kto stoi za filmem?

Za kamerą stanął Guy Ritchie – reżyser m.in. "Przekrętu", "Dżentelmenów", "Porachunków" i "Sherlocka Holmesa" czy popularnych seriali "Strefa gangsterów" i "Młody Sherlock". Ritchie to przykład twórcy, który z outsidera stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmowców swojego pokolenia. "Rzucił szkołę jako nastolatek. W branży zaczynał jako runner. Jego debiut odrzuciło dziesięciu brytyjskich dystrybutorów. Dziś uznawany jest za ojca sukcesu kariery Jasona Stathama, a jego filmy zarabiają setki milionów dolarów na całym świecie i nadają ton współczesnemu kinu sensacyjnemu" – zauważa dystrybutor "Zawodowców".

